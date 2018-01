Tinta Negra

Alfredo Guevara – Todos contentos

Aunque el registro de la coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, integrada por Movimiento de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Encuentro Social ha sido hasta ahora en “buenos términos”, habrá que esperar a que se lleguen los tiempos para el proceso de selección de candidatos a cargos de elección popular. Por principio de cuentas, diremos que ANTONIO LEAL DORIA por Morena, RIGOBERTO RODRIGUEZ RANGEL de Encuentro Social y lo que queda del PT con ARCENIO ORTEGA LOZANO acudieron ante el Instituto Electoral de Tamaulipas para registrar el convenio de coalición. Correspondió al Secretario Ejecutivo MIGUEL ANGEL CHAVEZ GARCIA recibir la documentación, misma que será revisada a efecto de certificar que se haya cumplido con los requisitos que establece la legislación electoral. En el Convenio se establece una participación parcial en 41 de los 43 ayuntamientos de la entidad, en las dos senadurías y las nueve diputaciones federales en Tamaulipas. Por convenir a la coalición PES-Morena- PT, no van en Nuevo Morelos y Burgos. Es decir, ahí de plano ninguno de los tres partidos pintan. En los cargos que estarán en disputa, habrá que decir que cada uno de los tres partidos políticos hará su propuesta de prospectos, los que irán a una encuesta, cuy resultados determinará a quien esté mejor posicionado y por consecuencia, será el candidato de la coalición. La realidad de las cosas es que suena muy bonito, democrático, ejemplar. Sin embargo, es muy prematuro decir que todo saldrá de manera tersa, de ahí la importancia de esperar a que se lleguen los tiempos. Y es que, no a todos va a dejar satisfecho el resultado de la encuesta que se obtenga y por consecuencia, vendrán los primeros brotes de inconformidad y por consecuencia, la eventual desintegración de los grupos. Quienes forman parte o militan en Movimiento de Regeneración Nacional así son. Sino ganan, arrebatan. Ya no se diga de quienes forman parte del Partido del Trabajo. De Encuentro Social, como son muy dóciles, lo único que harán es retirarse y en la primera oportunidad, reconocer que no fue lo ideal o lo que al final de cuentas esperaba al ir en alianza. Aunque posiblemente todo lo anterior quede en el olvido, si es que el resultado de la elección favorece en el entorno nacional. La coalición “Juntos Haremos Historia” bien o mal ya se registró y lo único que resta, es que sea aprobara por el Consejo general del Ietam. Por cierto, todavía este viernes al mediodía CARLOS PANIAGUA ARIAS representante del Partido Verde Ecologista de México ante el Ietam, desconocía los términos de la coalición en la que iría con el PRI e incluso con otros partidos políticos, bajo el pretexto de que todo eso es un tema que se analiza en las instancias nacionales del Partido. En el PRI las cosas no se habían concretado aunque todavía les resta este sábado para cumplir con esa disposición que establece la ley. Lo más probable es que se haga al estilo RICARDO GAMUNDI, es decir, al cuarto para las 12.

LOS MANCHADOS

Por cierto, la presidenta interina del Ietam TANIA GISELA CONTRERAS LOPEZ garantizó la entrega de los 176 millones de pesos, correspondientes al financiamiento público destinado a partidos políticos y candidatos independientes. Nos consta que TANIA al igual que el Secretario Ejecutivo MIGUEL ANGEL CHAVEZ anduvieron en más de una ocasión, dialogando con representantes de la Subsecretaria de Egresos y la Secretaría de Finanzas a efecto de conseguir ese recurso, en aras de seguir adelante con las actividades encaminadas a la elección de este año en Tamaulipas. La presidenta interina TANIA GISELA CONTRERAS reiteró su compromiso de ejercer un presupuesto eficiente y congruente con la política de austeridad implementada y destacó la voluntad de las instancias encargadas en el rubro presupuestario para las necesidades y compromisos del Proceso Electoral 2017-2018, así como del Ejercicio Presupuestal de este año. Dicho lo anterior, la calma regreso a los partidos políticos, sobre todo a los que tienen derecho a esta prerrogativa de acuerdo a la ley. En fin.

