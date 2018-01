No buscarán reelección actuales alcaldes del PAN

Por Alfredo Guevara

Ninguno de los alcaldes, actualmente en funciones, emanados del Partido Acción Nacional (PAN) competirá por una eventual reelección en el cargo durante las próximas elecciones locales en Tamaulipas, luego de evaluarse su desempeño por el Comité Directivo Estatal (CDE).

El presidente de este organismo en Tamaulipas Francisco Elizondo Salazar, adelantó que por consecuencia, serán caras nuevas las que sean postuladas en la elección de Ayuntamiento, donde el Partido estará en condiciones de postular de acuerdo a los términos establecidos en el convenio de coalición signado con Movimiento Ciudadano (PMC) y de la Revolución Democrática (PRD).

Al acudir como invitado a la ceremonia de inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso local, recordó que el espíritu de la reelección es continuar y que para ello, los alcaldes en funciones, emanados del PAN, debieron haber hecho un buen trabajo, cumplido como presidentes municipales y sin hacer campaña, cumplirle a la gente.

“Las evaluaciones y herramientas las tienen en sus manos, ellos son los responsables de aplicarlas o no, aquel alcalde que no cumplió o hizo caso omiso a ello, difícilmente entrará a ese aspecto (reelección) en el cual no sea considerado para seguir” precisó.

Elizondo Salazar recordó que el primer proceso en puerta, es el federal, que tiene que ver con la emisión de la convocatoria y luego el registro de quienes quieren participar como candidatos al senado de la república y diputado federal.

Hizo ver que la convocatoria tendrá que ser aprobada por el Consejo Permanente del PAN, para que en una forma coordinada con Movimiento Ciudadano y el PRD se pongan de acuerdo en los procesos de inscripción y selección a finales de enero o principios de febrero.

De acuerdo al convenio de coalición suscrito entre los tres partidos políticos, al Partido Acción Nacional le corresponderán siete de los nueve distritos federales, dado que el siete de Ciudad Madero está reservado para el PRD y el Quinto con cabecera en Victoria para Movimiento Ciudadano.

Los distritos (01) de Nuevo Laredo, Mante (06) y Reynosa (09) serán asignados para hombres, en tanto que el 04 de Matamoros para una mujer, al igual que los dos de Reynosa (02), Río Bravo (03) y Tampico (08).