Ricardo Hernández – Macetas de corredor

Hoy en día el futbol de alto rendimiento obliga a las personas inmersas en el, a estar verdaderamente capacitadas teórica y prácticamente.

A nivel deportivo, el personal debe estar altamente calificado, ya que en sus decisiones está la salud mental y física del deportista (futbolista) y los jugadores son el recurso más preciado de este bonito deporte-espectáculo.

Por su parte, también está el área directiva-administrativa “pantalón largo” como regularmente se les conoce, en ella también se requiere de gran conocimiento y capacidad de relación laboral y social, y altamente capacitados en él área de gestión de recursos financieros y humanos.

En fin, queda claro que la labor de todos los involucrados en el futbol en la actualidad, como mínimo debe de saber del tema, pero, no nos pongamos en el clásico comentario de muchos que, desafortunadamente siguen “enquistados” en este maravilloso deporte, y son los que dicen “al menos deben saber patear el balón”, haciendo alusión a las personas que no tuvieron la posibilidad u oportunidad de jugar “profesionalmente”, que desatino al decir eso.

Los personajes que tienen este recurso, barato y muy desagradable por cierto, de decir que una persona no tiene derecho o capacidad de entrar en el mundo del futbol simplemente porque no lo jugaron, son los que regularmente fueron futbolistas profesionales pero no tuvieron la voluntad o no tuvieron la capacidad para prepararse académicamente hablando sobre los temas relevantes del futbol, (no todos aclaro) pensando que solamente, el “haber pateado un balón” profesionalmente, les alcanzaba.

Estos personajes son muy comunes en los clubes, son los clásicos empleados del club que hacen como que trabajan, y están por todos lados y en todas las áreas , pueden ubicarse desde el área que da mantenimiento a las canchas de entrenamiento, pueden estar de coordinadores de algo en el área de fuerzas inferiores o básicas, pueden estar en las oficinas del club tomando o realizando llamadas y bebiendo café, pero siempre con la característica de no aportar algo o nada, están simplemente porque “fueron” jugadores de futbol.

Muchos de esos personajes habitualmente son colocados estratégicamente por un directivo maquiavélico, en posiciones donde puedan hacer el menor daño posible al club por su incapacidad laboral. Estos directivos saben de la trayectoria de estos ex futbolistas y en muchos casos la respetan, pero, así como la respetan también saben que por su falta de capacidad no pueden darles mayores responsabilidades.

El futbol es muy bonito, pero tiene estos pasajes de incongruencia e incoherencia, muchas ocasiones grandes futbolistas terminan sus carreras deportivas y creen que eso es todo, hasta ahí es su tope y piensan que así será el resto de su vida sin tomar en cuenta que su estancamiento o su declive dentro del futbol es por pensar o creer que los que llegan a un club sin “haber pateado un balón” no tiene argumentos para estar ahí, y no entienden que si no estudian, no se capacitan y no se actualizan, por su condición de ex futbolistas solo se convierten en figuras decorativas de un club de futbol, se convierten simplemente en una “maceta de corredor”.