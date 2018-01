Tinta Negra

Alfredo Guevara – El INE toma ventaja

Conforme a las primeras evaluaciones de quienes aspiran al cargo de presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, dentro de las mujeres que participan en el proceso de selección, hará que decir que es VERONICA IVETT ABUNDIS CERVANTES encabeza la lista de las mejores evaluadas en el primer filtro. VERONICA actualmente es vocal de Organización en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en esta Capital y de una u otra forma, se inscribió para participar en este proceso. Es una mujer seria, capaz, discreta, de bajo perfil, pero preparada para el cargo electoral en disputa. ABUNDIS CERVANTES obtuvo en el primer examen una calificación de 83.33 por ciento, producto de 75 aciertos. Le sigue JUANA DE JESUS ALVAREZ MONCADA, quien va pegada en el listado, en un segundo lugar de la lista de once féminas que pasaron a la siguiente etapa. ALVAREZ obtuvo una calificación de 80.00, derivado de 72 aciertos, es decir, apenas tres que VERÓNICA. Las dos son mujeres que tienen experiencia y conocimiento del tema político electoral, de tal manera que eso les ha permitido avanzar en este proceso que concluye el día 19 de febrero, con la elección de quien vendrá a sustituir el cargo que dejó acéfalo JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO pero que de manera interina lo ocupa TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ. En una tercera posición AURORA GUTIÉRREZ LEGORRETA con una puntuación de 76.67, producto de 69 aciertos. Son once las mujeres que van a la siguiente etapa, que es la del ensayo. Ahora bien, el grupo de los varones que aspiran a la presidencia del Ietam, lo encabeza JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS que con 83 aciertos, obtuvo una calificación en el primer examen del 92.22, seguido de ERNESTO RENDÓN AGUILAR con un 88.89 de calificación, producto de 80 aciertos. En el quinto lugar del listado aparece otro funcionario, actualmente en funciones, de la Junta Distrital del INE en el V Distrito JUAN DE DIOS ALVAREZ ORTIZ quien alcanzó 77 aciertos para una calificación de 85.56. por encima de JUAN DE DIOS quedó JOSÉ ELADIOO ESPINO con 77 aciertos y una calificación de 86.67, la misma que obtuvo CÉSAR ANDRÉS VILLALOBOS RANGEL. El listado de los varones es todavía mayor, dado que serán 15 los que pasarán a la siguiente etapa. La pelea por la presidencia del Instituto Electoral de Tamaulipas aún no termina, dado que resta la etapa del ensayo y más adelante vendrá la entrevista que en este caso realizarán los consejeros del Consejo General del INE. Desde luego que no está descartada, como lo hicimos saber desde un principio, que cualquiera de los dos prospectos del INE, es decir, VEÓNICA IVETT o JUAN DE DIOS ALVAREZ, uno de ellos sea electo para presidir el Ietam. De ser así, se confirmaría la hipótesis de que el Instituto Nacional Electoral quiere apoderarse hasta de los organismos públicos electorales, es decir, lo que el INE describe como Oples.

LOS MANCHADOS

Más de uno nos llegó a cuestionar. ¿Cómo que los actuales del Partido Acción Nacional no tendrá el aval para ir por una eventual reelección en la contienda concurrente de este año? La respuesta es sencilla, toda vez que todos ellos, fueron postulados en su momento por el PAN, no por quien gobierna Tamaulipas. En otras palabras, algunos de ellos son militantes pero otros vienen de otros sectores, pero recibieron la invitación de participar en una elección, cuyo voto a favor del Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA los arrastró, para que fueran presidentes municipales en más de un 50 por ciento de las alcaldías en Tamaulipas. sin embargo, bien o mal ya cumplieron con el encargo, pero no volverán a ser tomados en cuenta por el Partido. Como resultado de lo anterior, corresponderá al primer panista en el Estado, determinar quiénes serán las propuestas para los diferentes cargos de elección popular que estarán en juego en la contienda del uno de julio, es decir, senadores de la república, diputados federales y alcaldes. Y posiblemente se volverán a preguntar ¿por qué?, sencillo, porque serán los hombres y mujeres con los que el gobernador CABEZA DE VACA trabajará, si el voto les favorece, como mínimo la mitad de su mandato constitucional. Serán hombres y mujeres identificados con el mandatario estatal, en los que FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR como presidente del CDE del PAN tendrá que asumir el compromiso de sacarlos adelante en la próxima elección. En fin.

