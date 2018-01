Martha Isabel Alvarado – Primero es el 1, luego el 2

.-Alcaldesa panista desesperada

.-Acude al CEN azul y la ‘batean’

.-Perdidas, Amigas de Margarita

.-¿Criticará Meade a Los Vientos?

Cuando decimos que la alcaldesa panista de Reynosa, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ se quedó sin Partido, y lo más seguro es que, por lo mismo, no pueda buscar la reelección, no estamos exagerando.

Ella dirá que va arriba en las encuestas, y que si la ciudadanía se lo pide, buscaría permanecer en el cargo un período más, pero en el fondo, sabe que su circunstancia es por demás adversa.

Tan es así, que el pasado miércoles cayó en desesperación, y emprendió el viaje a la Ciudad de México con el fin de apersonarse en el CEN del PAN y buscar a su Presidente, DAMIÁN ZEPEDA VIDALES.

Propósito para el cual la alcaldesa buscó la ayuda del ex diputado federal por Reynosa, HUMBERTO PRIETO VALENZUELA, quien le acompañó en el viaje, al igual que su hijito, CARLOS PEÑA ORTIZ.

Seguro no se la esperaba la alcaldesa, pero ya estando allí no la recibió ZEPEDA VIDALES, y fue canalizada con MARCELO TORRES COFIÑO, que despacha como Secretario General del CEN.

O sea, que de nada sirvió que días antes, apenas el viernes anterior, ORTIZ DOMÍNGUEZ abandonara su horario de labores para trasladarse a Tampico y esperar, al pie del avión, al candidato presidencial del PAN, RICARDO ANAYA CORTEZ, que ese día desarrolló actividades en el Puerto.

Durante su estancia en el CEN del PAN, alguien le dijo a MAKI que el Jefe político del estado tendría considerado ya un prospecto para la alcaldía de Reynosa, cosa que terminó de ‘apachurrarla’.

El que de plano no pudo controlarse ante tal ‘noticia’, fue el hijito de la alcaldesa, que allí mismo protagonizó tremendo berrinche.

Ya cuando se le pasó el ‘soponcio’ al chamaco, la alcaldesa quiso negociarle algo con la gente del CEN, una candidatura a diputado federal al menos, pero la respuesta fue negativa, según trascendió.

¿Por qué buscó ‘cobijo’ Maki directamente del CEN del PAN?. ¿Será que a la alcaldesa le resulta difícil construir buenas relaciones institucionales?. Es obvio, que en más de un año no pudo entablarlas con los dirigentes de su Partido, ni con el Jefe Político del estado.

No aprendió, por lo visto, la alcaldesa de Reynosa, aquella conseja de El Filósofo de Güemes: “primero es el 1 y luego el 2, excepto en el 21, porque allí sí, el 2 se chinga al 1”.

Por cierto, el CDE del PAN publicó el fin de semana la Convocatoria que regirá la selección de sus candidatos para Ayuntamientos. El plazo de registro de aspirantes, militantes o ciudadanos, se abrió el 20 de enero y concluye el 11 de febrero. Ya comentaremos más detalles en nuestra siguiente entrega.

Mientras tanto, todo parece indicar que a las ‘mejores amigas’ que tiene en Tamaulipas MARGARITA ZAVALA, “se les vino la noche”, dicho lo cual por el caso de MAKI ORTIZ, pero sobre todo por el de la ex alcaldesa de Matamoros LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ.

Como ya lo han publicado diversos medios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 77/2017, por la muerte, en 2014, de un mexicano y tres ciudadanos estadounidenses, en la que estuvieron involucrados funcionarios estatales, federales y locales.

Dicha Recomendación atañe directamente a la entonces alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar y el Grupo “Hércules”, que fuera su gran orgullo, mismo que ‘presentó en sociedad’ ataviada de uniforme táctico. ¿Lo recuerdan?.

Si otra cosa no sucede, mañana estará de visita en Tamaulipas, concretamente en Ciudad Victoria, el candidato No militante del PRI, JOSÉ ANTONIO MEADE, a cuyo discurso habrá que estar atentos, por aquello del deslinde de los ex gobernadores TOMÁS YARRINGTON y EUGENIO HERNÁNDEZ.

¿Creerán los Priistas que Meade incluirá en su discurso, críticas al gobierno estatal, por ser de un Partido distinto, ya que así se estila en las contiendas políticas?. Habría que verlo.

CONTRAFUEGO: Dirá bastante…lo que no se diga.

Hasta la próxima.