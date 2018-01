Admite Seduma explotación clandestina de materiales

Por Alfredo Guevara

La explotación clandestina y sin medida de materiales y minerales, obligó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) a realizar una revisión del estado en que trabajan las empresas dedicadas a la extracción de materia prima.

Y es que, así como no se sabe cuántas empresas se dedican a la extracción de grava, arena, caliche, tepetate como de otro tipo que se usa en la industria de la construcción o pavimentación, se estima que la mayoría de ellas viola el Código Sustentable, consideró Gilberto Estrella Hernández titular de la dependencia.

Hasta ahora se han sancionado a tres empresas, las que a ciencia cierta no se sabe desde cuando vienen dedicándose a esa actividad sin el permiso correspondiente, como también violentando lo que establece la legislación, ocasionando un daño irreparable al medio ambiente.

“Sentimos que es grave, por eso estamos tomando acciones porque no es posible que estén explotando bancos de material a diestra y siniestra donde no tengan un permiso correspondiente, pero lejos de lo que es el permiso estar al corriente” aseveró.

Y es que, para mantener un equilibrio ecológico, es decir, no solo basta disponer de un permiso de manifestación de impacto ambiental, sino que una vez que se termina de explotar el banco de material tienes que hacer la remediación, en otras palabras es otra vez rellenarlo, de ahí la importancia de que se haga lo que es una regla, indicó.

Estrella Hernández admitió que no es fácil determinar el número de empresas que se dedican a esta actividad, tomándose en cuenta que son 43 municipios en el Estado, “pero a veces también están en la sierra como en otras partes donde han estado haciendo explotación de los materiales sin permiso” sostuvo.

No descartó que así como pudiera haber empresas de Tamaulipas, también existan de otras partes del país que de manera clandestina se dedican a ese tipo de extracción de material.

“Debe de haber de todo tipo y estamos en las inspecciones yo creo que en algunos de los casos pueden ser empresas que sean de fuera no lo dudo no lo afirmo porque todavía no me consta pero yo creo que debe haber empresas que son de fuera” sostuvo.