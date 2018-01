“Nos vamos a sacar la espina”: Meade en Ciudad Victoria

Por Roberto Aguilar/Foto Especial

“Nos vamos a sacar la espina”, aseguró el precandidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña, al recordar la derrota que sufrió el PRI en Tamaulipas en la elección del año 2016.

Ante unas 2 mil priistas reunidos en las instalaciones de la Universidad La Salle (ULSA), Meade exhortó los exhortó a salir a convencer y salir a entusiasmar a toda la militancia.

“Para salir con la convicción del triunfo, para salir sabiendo que en Tamaulipas nos vamos a sacar la espina y que juntos caminando todos vamos a ganar”, dijo al final de un evento que inició a las 12:00 horas y tuvo una duración de 37 minutos.

Antes del evento central Meade Kuribreña sostuvo una reunión con empresarios en un hotel de Ciudad Victoria.

Al mediodía llegó al auditorio de la ULSA, acompañado del presidente estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, y del ex gobernador Manuel Cavazos Lerma. El ex gobernador Egidio Torre Cantú no asistió y los también ex gobernadores, Tomás Yarrington Ruvalcaba, y Eugenio Hernández Flores, se encuentran en prisión, en Italia y Ciudad Victoria, respectivamente.

El pre candidato mencionó que en México hay mucha gente más buena que mala, “yo quiero aquí escuchar a toda la gente buena de Tamaulipas ¿Dónde está la gente buena de Tamaulipas? Que quede claro aquí en Tamaulipas, somos más los que queremos seguridad”.

Aseguró que ninguna propuesta es tan importante como lo que muchos propongan en materia de seguridad.

“Tamaulipas ha sido lastimado por una crisis de inseguridad. Son muchas las mujeres que no salen tranquilas de sus casas, son muchas las madres que se preocupan saber si sus hijos regresarán con bien”, expresó.

Por eso, dijo que juntos jóvenes y mujeres, juntos sectores y organizaciones, con esa convención hablarán de seguridad, “vamos a hablar de lo que tenemos que hacer para recuperarlas, vamos a hablar de la importancia de buenos policías, y bien pagados. Vamos a hablar de la importancia del tejido social, juntos perfiles y propuestas vamos a entusiasmar a la militancia. Vamos a darle elementos a la militancia para que salgamos a convencer”.