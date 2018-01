Tinta Negra

Alfredo Guevara – Trabajo callado

La visita de JOSÉ ANTONIO MEADE precandidato presidencial de la coalición PRI-Verde- Nueva Alianza a la Capital del Estado, será el “termómetro” para medir en qué condiciones va el Revolucionario Institucional a la contienda concurrente del uno de julio. Lo anterior tras guardar silencio desde que venció el plazo para el registro de las coaliciones, al menos hasta la fecha, en que ni SERGIO GUAJARDO MALDONADO ha salido a sus tradicionales ruedas de prensa, para justificar los motivos por los que irán solos a la elección de este año. Ya se veía venir, pero nadie lo quiso oficializar. Desde luego que MEADE tendrá que enterarse de las condiciones que imperan en Tamaulipas y contabilizar o restar, en torno a sus aspiraciones presidenciales. No es la primera ocasión, en la que un prospecto a la presidencia del país viene a Tamaulipas, concretamente a la Capital del Estado. La última vez, lo hizo ENRIQUE PEÑA NIETO, cuando suscribió una larga lista de compromisos con los tamaulipecos que ha sabido cumplir a medias. Y que así dejará, porque ya no le queda mucho tiempo en el cargo. Veremos este martes, si finalmente siguen unidos los grupos políticos que encabezan los priistas en diferentes regiones del Estado. Incluso, en torno al liderazgo de GUAJARDO MALDONADO. Nos adelantamos para decir que el más gustoso por la visita de JOSÉ ANTONIO MEADE, será el diputado federal BATAZAR HINOJOSA OCHOA y de ahí para abajo, el resto de los legisladores, como MIGUEL GONZÁLEZ SALUM, EDGARDO MELHEM SALINAS, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE, MONSERRAT ARCOS y desde luego que buscarán pegarse al prospecto presidencial otras como YAHLEEL ABDALA. A estas alturas, el Comité Directivo Estatal del PRI debe tener un diagnóstico más claro de las condiciones que imperan en Tamaulipas, los municipios en donde de plano no hay nada que hacer, los que pueden recuperarse con buen candidato, aquellos que hay la posibilidad de conservar y sin duda, dependerá del voto ciudadano. Ir solos a la elección de Ayuntamiento, le permite al PRI manos libres para elegir a los prospectos, partiendo desde los que tienen no solo experiencia, sino de aquellos que garantizan un triunfo en las urnas, hablando concretamente de personajes como OSCAR ALMARAZ SMER en VICTORIA, JESUS DE LA GARZA DÍAS DEL GUANTE de Matamoros y posiblemente MAGDALENA PERAZA GUERRA, que está en un dilema y dependerá del candidato que postule la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, que por cierto, será mujer en Tampico. La idea del PRI, si es que no sucede otra cosa y le corre la invitación el PAN a MAGDALENA, es mantener la carta fuerte en la alcaldía del puerto, pero de no ser así, postularla a diputada federal. Diremos que al evento de JOSÉ ANTONIO MEADE vendrán los cuadros del PRI que tienen interés por la senaduría o bien, a diputado federal. La idea es que el gimnasio de Lasalle este a “reventar”, a efecto de que MEADE se lleve la impresión de un partido unido, fortalecido y dispuesto a respaldarlo en su candidatura presidencial, aunque la realidad sea otra.

LOS MANCHADOS

La luna de miel sigue imperando en las coaliciones “Juntos Haremos Historia” y “Por Tamaulipas al Frente”, integradas por Morena-Encuentro Social y Partido del Trabajo, así como el PAN, Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática, respectivamente. El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas valido sus registros y todo sigue miel sobre hojuelas. Es más, pudiera decirse que, aun y cuando no se han visto las caras los presidentes de Acción Nacional FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, de Movimiento Ciudadano GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ y ALBERTO SANCHEZ NERI del PRD, al final de cuentas habrá acuerdos para elegir candidatos, al menos hasta ahora. Caso contrario con “Juntos Haremos Historia”, donde RIGOBERTO RODRIGUEZ de Encuentro Social, ANTONIO LEAL DORIA de Morena y ARCENIO ORTEGA de lo que queda del PT, se ven las caras a diario. Aunque hasta ahora las coaliciones van bien, habrá que esperar a cuando se lleguen los tiempos de elegir candidatos. Por cierto, el presidente de Nueva Alianza CARLOS GAMALIEL CISNEROS, desde que asumió el liderazgo, allá por junio de 2017 a la fecha ha realizado un trabajo callado, pero tan callado que ni se sabe de él. En fin.

alfredoguevara0@gmail.com