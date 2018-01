Respalda INE nacional proceso electoral tamaulipeco

Redacción InfoNorte

Las y los Consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), ofrecieron el respaldo al trabajo que realiza el Instituto Electoral en Tamaulipas (IETAM) y ambas instituciones reforzaron el compromiso de sacar adelante el Proceso Electoral Ordinario del 01 de julio del presente año.

En una gira de trabajo por la entidad, las y los consejeros electorales nacionales, Beatriz Claudia Zavala Pérez, Pamela San Martín Ríos y Valles, Marco Antonio Baños Martínez, Jaime Rivera Velázquez, presidente de la Comisión de Organismos Públicos Locales y el titular de la Unidad de Vinculación, Miguel Ángel Patiño, revisaron los avances del mismo proceso.

Luego de asistir a una reunión de trabajo en la que también estuvieron presentes las y los consejeros electorales del IETAM, así como funcionarios de la Junta Local Ejecutiva del INE a cargo de su titular, Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, en rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación, los Consejeros Electorales señalaron que recibieron información que se han venido cumpliendo todas las etapas del proceso conforme a la ley, a pesar de que también ha habido carencias y dificultades en el transcurso del mismo.

El consejero Jaime Rivera Velázquez, presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, sostuvo que el compromiso de las autoridades electorales es poner los medios para que la ciudadanía ejerza libremente el voto y que se cuente con toda transparencia y autenticidad para hacerlo, máxime que serán las y los tamaulipecos quienes elijan a sus representantes políticos.

Y enfatizó que el INE va a garantizar que el Organismo Público Local Electoral tenga los medios para que lo anterior se pueda lograr.

A pregunta expresa sobre la posibilidad de que el INE atraiga la elección en la entidad, tanto la consejera Claudia Zavala como el consejero Jaime Rivera Velázquez, coincidieron que el Instituto Electoral de Tamaulipas está actuando en forma habitual en sus respectivos ámbitos de competencia, además de que no existe ni la necesidad de atraer o asumir ni tampoco las condiciones legales para hacerlo.

“Hoy en las 30 entidades donde están en curso los procesos electorales locales junto con las elecciones federales, están transcurriendo de manera normal, el INE adoptó hace unos meses un calendario electoral homologado, no totalmente uniformado, pero sí marca las etapas fundamentales del proceso y estas se están cumpliendo hasta ahora con bastante normalidad y no hay necesidad de atraer ni de asumir y tampoco hay las condiciones legales para hacerlo”, declaró el consejero Rivera.

Respecto de la integración del Consejo General del IETAM, mencionó que ésta está dada y que el procedimiento para nombrar nuevo presidente está en curso y cumplirá con sus atribuciones conforme a la ley.

Por su parte, el consejero Marco Antonio Baño, al hacer uso de la palabra explicó que el INE está al pendiente del desempeño de todos los integrantes del Consejo General y ante ello, manifestó su respaldo institucional a este órgano público local electoral.

Sobre el tema de los llamados “focos rojos” por cuestiones de inseguridad, la consejera Pamela San Martín, destacó que existe entre los encargados de esos temas tanto en el ámbito federal como en los estados la coordinación adecuada y enfatizó que “nos corresponde a las autoridades (electorales) garantizarles las condiciones sobre el libre del derecho al voto”.

En tanto, la consejera presidente provisional del IETAM, Tania Gisela Contreras López, quien estuvo presente en la rueda de prensa, reiteró el compromiso por sacar adelante esta elección en apego a los principios rectores de la materia electoral, sobre todo para sacar adelante el proceso electoral.

Finalmente, cabe mencionar que las y los consejeros, así como funcionarios del INE acudieron a la sede del Instituto Electoral de Tamaulipas y sostuvieron una reunión con las y los funcionarios de las diferentes áreas a quienes les agradecieron el empeño que realizan día a día para fortalecer la democracia en nuestro país.

Al respecto, la consejera Contreras López reconoció el profesionalismo del equipo operativo y directivo del IETAM y estableció que este tipo de acercamientos inspira, motiva, pero además obliga a los compañeros y a los consejeros “porque esta vinculación con el INE no es solamente en convenio, no es solamente la obligación legal, existe la coordinación, la intención y este acercamiento nos inspira a trabajar más, es un equipo probado, esta no será la excepción y no nos queda más que poner al máximo nuestras capacidades para sacer adelante el proceso”, concluyó.