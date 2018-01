El Contención

El Clásico Tamaulipeco

El Clásico Tamaulipeco está a la vuelta, hoy a las 20:00 horas será la edición 31 de este duelo que saca chispas entre Correcaminos y TM Fútbol Club, mejor conocido como la Jaiba Brava.

El orgullo más allá de los equipos, de los aficionados está en juego. Estoy más que seguro, que aquí los ganan y pierden son los aficionados pues la ‘batalla’ en redes sociales es constante y esta semana, ni hablar. Los jugadores igual siguen sus vidas pero perder un clásico para un clásico es como si reprobaras la materia más importante o como si perdieras a un ser querido.

En lo que respecta al campo. Espero ver un duelo muy parejo -espero que no aburrido-; entre semana muchos aficionados se ilusionaron, otra vez con Correcaminos, quien tuvo un buen partido ante Rayados ¿pero que creen?: perdieron.

Sí, se vio un buen manejo de pelota y demás detalles, pero ¿de que sirvió? No es por criticar, no, simplemente ser realistas, si hacen memoria, en todos los torneos hubo un partido o dos en el que el equipo, parecía de primera división por como jugó y que los ha echo ilusionarse, pero el resultado al final del semestre, pues ya no se los digo, porque ya lo conocen.

Calma, no se ilusionen que luego el golpe puede ser duro. A este equipo le sobra gente con ganas, creo yo, hablando en el tema de jugadores, pero eso no basta. Se los pongo así, podrías tener a los mejores trabajadores, pero sino tienes un jefe superior que ponga metas, que ponga un buen ambiente y que le importe el bienestar y éxito de todos y no sólo de él, pues no llegarás a ningún lado, lamentablemente, así está el Corre.

Pasando a la Jaiba, tampoco marcha bien pero esto es todo lo contrario al Corre en cuanto a sus jefes. Ellos sí tienen un objetivo y planes, y no es por llevar la contra, pero hay que aceptar dónde se hacen las cosas bien y donde no.

Veamos y esperemos. En lo deportivo están parejos, pero para mi, por ser locales, sin duda Jaiba Brava tendrá una ventaja muy ligera. Y ojo, que si Corre pierde, la situación del descenso, podría complicarse y quién sabe, en una y en esas, en acto desesperado y para calmar las aguas, el famoso presidente, ya saben quien, sacará la guillotina…

@NDanielVL20