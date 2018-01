El Contención

Correcaminos sin pies ni cabeza. El pasado sábado fui testigo gracias a Expreso por la confianza en cubrir un Clásico Tamaulipeco más, un ambiente de primer nivel como es costumbre en el Estadio Tamaulipas en juegos importantes y sin novedades -en este torneo-, Correcaminos no ganó y cayó 2-1.

Usted dirá, ¿por qué sin pies ni cabeza?, sencillo, la cabeza, que debería ser el proyecto a corto, mediano y largo plazo, no existe. No existe un presidente serio que le sepa al negocio del fútbol y aunque hace aparentar que ama al equipo, les aseguro que para él como dices la frase famosa de Jorge Valdano, “el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes”.

Pero bueno, de eso ya hemos hablado en varias columnas atrás en este espacio que me regala Infonorte así como en Expreso lo hago semana a semana cada viernes.

Vamos a pasar a los pies, que para mí serían los resultados con los que el equipo caminaría rumbo al éxito. ¿Pero qué pasa? Pues Correcaminos tiene cuatro juegos en el torneo y tiene dos empates y dos derrotas.

Además, lo más alarmante, es que está en el penúltimo lugar de tabla porcentual solo arriba de Murciélagos y en la tabla de posiciones general del torneo está en el mismo sitio.

Ricardo Rayas pareciera es el capitán del barco del Titanic. Solo ve como su ‘monstruo’ se hunde. Los resultados no han llegado, y aunque los jugadores tienen parte de culpa no hay que olvidar al técnico.

Rayas fue traído aquí para ganar, para hacer un equipo triunfador y sobre todo, regresar a la gente a la grada. ¿Para jugar bien? Tal vez, los resultados no están peleados con el buen fútbol, pero no queda duda que el primer objetivo debería ser ganar.

Mucha gente argumenta y defiende a Rayas, pues agrada su estilo de juego, y esto no es así, jugar bien no te dará puntos, ya deje usted, no para clasificar a liguilla, sino para ¡salvarse del descenso!

Los resultados deben ser buenos, no por nada gana una millonada, casi casi como ‘Chelis’ como para que no dé resultados.

Yo veo a Rayas muy campante, y está bien que sea así, habla de un ‘temple’, pero ojalá por dentro esté preocupado y ocupado a la vez, porque ese jugar ‘bien’ pero con cero resultados, tienen al Corre hoy al borde del sótano de la tabla general y con problemas de descenso.

Sin mencionar que también a lo mejor Rayas ya hasta se contagió de la prepotencia de Rafa Flores, pues ya contesta las preguntas de los medios con poco respeto, o bueno, ya ni si quiera eso, ni las contesta.

¿Quiere respeto? ¡Dé respeto! Y no quiera hacer quedar mal a las personas, no quiera pasarse de vivo y hacer lo que su presidente, exhibir a la gente, porque para eso, si es bueno, sino pregúntenle a los jardineros y trabajadores del CEFOR.

Trabajo señores, mucho trabajo necesita este equipo. Viene doble jornada y los resultados deben llegar, sino, la cabeza de muchos tiene que rodar.