Los priístas parecieran haber librado la primera de las batallas con el registro de los precandidatos que contenderán por la senaduría y por las 9 diputaciones federales, por las que competirán otros institutos políticos. Lo que no quiere decir, que el proceso haya sido terso, pues algunos de los aspirantes, como en todo proceso, muestran descontento con el método o con quienes resultaron favorecidos. Sobre todo de parte de quienes no figuran en la lista de precandidatos. Dicen que hasta un ex gobernador priista se quedó haciendo “changuitos”.

Mientras que en Acción Nacional se mencionan aspirantes de la cantera azul para la senaduría, como son Ismael García Cabeza de Vaca, por lo cual no hay motivo para escandalizar a propios y extraños, ya que en otros partidos y ese mismo instituto político los parientes también juegan.

Asimismo se menciona en esa misma competencia a Omeheira López Reyna, Directora General del sistema Dif Tamaulipas y hermana de Yeude López Reyna, quien fuera diputado local en la década de los años noventa del siglo anterior. También figuran María Elena Figueroa Smith y Gerardo Peña Flores el todavía secretario de Bienestar Social.

Respecto a las nominaciones para precandidatos a diputados federales, en el distrito Uno con cabecera en Nuevo Laredo se perfila a Salvador Rosas. En ese mismo orden se mencionan insistentemente a Verónica Salazar para el distrito Cuatro con cabecera en Matamoros.

En el sur de la entidad donde tiene cabecera el distrito Ocho en el Puerto de Tampico tiene ampliar posibilidades de ser candidato el secretario de administración Jesús Nader pero no está descartado, como se ha mencionado a German Pacheco. Lo mismo para le distrito Seis con cabecera en Ciudad Mante, suena incesantemente Vicente Verástegui Ostos actual presidente municipal de Xicoténcatl y hermano del César Verástegui Ostos secretario general de gobierno.

Todo parece indicar que la coalición Por México al Frente consenso la posibilidad de postular al Alcalde de Xicoténcatl. Y por ese motivo no habría reelección en ese Ayuntamiento por esa razón resulta oportuno postular a la hermana de Los Trucos, Lorena Verástegui Ostos o en su defecto a Mariela Sosa o Nohemí González actual primera daña de Xicoténcatl.

Según el acuerdo de la Comisión Nacional Permanente de la Coalición, serán postuladas cuatro mujeres tres varones por parte de Acción Nacional. Lo propio harían los partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática en los distritos Cinco y Siete con cabecera en las ciudades de Victoria y Ciudad Madero.

En ese orden, Acción Nacional presentará candidatos en los distritos Dos y Nueve de Reynosa, Tres de Río Bravo, Cuatro de Matamoros, Seis de Mante y Ocho de Tampico.

Por lo anterior se advierte, que el PAN y el PRI no son lo mismo, ya que al menos se distinguen en el método para seleccionar a sus precandidatos y candidatos.

Nada tiene que ver lo anterior con el registro de Adela González como precandidata de Acción Nacional por la presidencia municipal de Güemez, donde su hijo Carlos Cárdenas González se desempeña como presidente municipal panista. Lo que habla no solo de los avances de la “democracia” sino sobre todo de la equidad de género. Pero en Güemez todo puede suceder.

Lo que se desconoce es si doña Adela acudió a registrarse al Veintidos Berriozábal por invitación o motu proprio, ya que está previsto que los aspirantes lo harán por invitación. Ante tal circunstancia el joven Carlos enmudeció, no obstante que recientemente aseguró que buscaría la reelección por Güemez.