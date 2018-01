Marco A. Vázquez Cuesta arriba…

Se equivocan de principio a fin los que piensen que los nombres de los candidatos a Senadores o Diputados en Tamaulipas serán importantes en el resultado de la elección de julio, la verdad serán arrastrados o levantados por la tendencia nacional y es por ello que viene difícil para el PRI, PAN y creciendo como la espuma a favor de Morena.

Lo anterior sale a colación porque en el PRI aparecieron los nombres de los 9 aspirantes a Diputados federales, de la formula a Senadores y hasta uno que otro aventado que parece niño chiquito y no entiende que ya no son sus tiempos, que en este momento no le darían ni una regiduría.

De entrada hay que decir que el tricolor empieza el proceso electoral con todo en contra, de los nombres que se manejan apenas tres o cuatro tienen capital político, trabajo y nivel de competencia para aspirar a ganar la elección y el resto, de seguir al mismo ritmo que llevan, no pasaran de ser una fea comparsa.

Además en la elección que viene la gente votará por el Presidente de la República y con ese mismo rasero tachará la boleta electoral en los aspirantes al Senado, Diputados federales y puede ser que también en presidentes municipales.

Lo más triste es que el ciudadano no se va con la mejor propuesta, ni los mejores candidatos, para nuestra desgracia solo está pensando en sufragar por el sistema o en contra del sistema, en continuar con lo que tenemos o lanzarnos a la aventura de quien en teoría representa ser el enemigo de eso aunque en la práctica se les parezca mucho.

Por lo pronto las tendencias en Tamaulipas son en contra de todo lo que se pinte de tricolor y es por muchas razones, el precio de la gasolina, la pobreza, inflación y después la violencia e inseguridad se los achacan a ellos.

El ambiente es de cambio y difícilmente los aspirantes del PRI al Senado o Diputados federales podrán hacer algo al respecto, por más esfuerzos que hagan, por más trabajo y experiencia electoral que tengan.

La estrategia del PRI para motivar el voto en contra de Andrés Manuel también les está resultando contraproducente, lo elevan en lugar de tumbarlo y no da resultados, sus mismos números lo dicen.

Lo peor para tricolores es que les está resultando todavía más complicado el acarrear un voto a favor de quienes presentaran como candidatos, algunos son hombres y mujeres que no motivan más que una rechifla y a veces cosas peores.

Pero le insisto, no serán los candidatos en Tamaulipas los que puedan mover las tendencias de la elección sino las campañas de sus aspirantes a la presidencia de la República la que defina su suerte, en mucho por su falta de liderazgo, en más por el hartazgo de la gente sobre un estado de cosas que pretenden vayan cambiando.

Tiene usted razón, Andrés Manuel ni Morena garantizan que vamos a estar mejor, es más, ni siquiera que vamos a cambiar porque ya se vistieron del viejo PRI y tendrán de candidatos en muchos distritos y otros puestos de elección popular precisamente a los priístas que nos dejaron en estas condiciones, que nos tienen sumidos en la inseguridad y la violencia por su propensión a robarse el dinero del pueblo, pero eso parece que la gente no lo quiere ver ni pretende entenderlo.

Hay análisis de campañas que nos desean hacer creer que las tendencias cambian en los 90 días que los candidatos recorren el país ofreciendo obras, trabajo y hasta las perlas de la virgen, dicen que nos esperemos y que para abril o para mayo habrá candidato ganador, ahora sí, sin temor a equivocarse, la verdad es que en este momento no se ven como pudieran recuperar terreno los del PRI y los del PAN.

Por eso es que le insisto que el PRI arrancará cuesta arriba, es un hecho tres cuatro candidatos tienen experiencia y trabajo político, que saben cómo hacer campañas y acarrear votantes, el problema para ellos es que ahora no son gobierno y ni dinero tienen, hay una dificultad más, los nombres de los candidatos en el Estado no van a cambiar mucho las tendencias, de mi se acuerda cuando vea miles de votos a favor de Morena aunque presente candidatos que son del viejo PRI o que nadie conozca.

En otras cosas… Petróleos Mexicanos, entregó oficialmente en comodato las 16 hectáreas de la antigua refinería en esta ciudad fronteriza para la construcción del Parque Cultural Refinería PEMEX, espacio encaminado a ser un área de recreación y desarrollo social y cultural en beneficio de las familias de Reynosa.

Con la firma de este contrato, iniciarán los trabajos de desmantelamiento, limpieza y saneamiento del predio para posteriormente comenzar la construcción del Parque, informó el Director de Patrimonio Estatal, Alejandro Mayne Valdez.

Dos meses antes, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el entonces Director de PEMEX, José González Anaya, anunciaron el acuerdo que permitirá la construcción del parque.

