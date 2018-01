Marco A. Vázquez La venganza del ciudadano…

Dicen las últimas encuestas que ya sabes quién está ganado, que el chico maravilla, ese de los palomazos y el na na na nana, va para arriba mientras que el preparado nomás no prende, que se ha estancado en el tercer lugar.

Interesante la encuesta porque revela que los jóvenes están divididos, que si bien son el factor que decide cada elección prácticamente las preferencias de los mismos están terciadas, entre los hombres el candidato es Andrés Manuel, ahora, por grado de estudio parece que entre más escuela tenga un ciudadano su tendencia se incrementa hacia Morena.

Resulta interesante que al preguntar quien tiene definido el voto los que responden positivamente digan en un 48 por ciento que lo harán por Andrés Manuel, un 24 por ciento por Anaya.

Los números, al final, van cambiando, son tendencias y no van a las urnas, sin embargo es ilustrativo el resultado para los análisis de nuestra actual realidad.

Es decir, las casas encuestadoras preguntan la tendencia del voto pero no las razones del mismo, da la impresión de que no quieren descubrir nuestra realidad que no es otra que lejos de motivarse por propuestas el electorado quiere tomar venganza, restregarle en la cara a los políticos que estamos hartos de la violencia, inseguridad y de traer muy pocos centavos en la bolsa.

Mire, los últimos días la gasolina se ha incrementado más de 72 centavos por litro y su costo parece incontrolable, el gas sigue subiendo y con los precios de ambos combustibles se irán para arriba los que tienen los productos de la canasta básica haciendo cada vez más difícil surtir la despensa, el comer dignamente, el darle a los hijos lo suficiente para que puedan estudiar y estar sanos.

En esas condiciones se ve peliagudo que la gente se anime a votar por el candidato del PRI José Antonio Meade y quienes lo representen en los Estados como candidatos a Senadores o Diputados federales, vaya, incluso los candidatos a alcaldes podrían pagar los platos rotos porque con todo y que sean las mejores propuestas el mundo los vincula con los gasolinazos.

Lo mismo ocurre con Ricardo Anaya del PAN, la gente lo identifica como parte del sistema y de las razones de nuestros males, peor su caso que vaya subiendo en las encuestas sin exponer más proyecto que el cantar.

Ahora, más allá de quien gane o pierda la elección en julio lo preocupante es que el ciudadano no escuche las propuestas, que oriente su voto por filias o fobias, que a veces de la impresión que no espera que las cosas cambien con Andrés Manuel López Obrador sino que metan al bote a quienes han causado nuestras desgracias o, peor aún, quitar a unos para que roben otros y ya.

Es cierto, resulta muy complicado evaluar las propuestas de los aspirantes a la presidencia de la República, es casi imposible creerle a los que serán Diputados y Senadores, igual será muy difícil pensar que con los actuales alcaldes o con quienes vengan se pueda tener una vida diferente, de oportunidades y en paz pero igual es una realidad que de no analizar a los candidatos, sus amigos, la historia de todos ellos y la capacidad que tienen para hacer las cosas pues nos puede ir peor.

Podemos tomar venganza en las urnas, de eso no hay dudas, sin embargo le recomiendo una sola cosa, pensar en sus hijos, saber si realmente nuestro voto les dará opciones de vivir mejor, de tener oportunidades, de no batallar para comer tres veces al día o por lo menos de estar menos peor.

¿Usted qué opina?, ¿por quién va a votar?, es más, le haré una pregunta mejor, ¿por qué va a votar a favor de su candidato o del partido de sus preferencias?, la apuesta es grande por eso será muy interesante que escriba la respuesta y la repase hasta que se demuestre a usted mismo que tiene la razón, descubrir si lo suyo es venganza la venganza del ciudadano o realmente está votando porque tiene motivos de peso.

