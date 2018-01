Tinta Negra

Desde luego que los lugares que ocuparán los legisladores federales YALHEEL ABDALA CARMONA y ALEJANDRO GUEVARA COBOS como prospectos al Senado de la República todavía no están definidos. A la fecha, los dos son prospectos a ese cargo de elección popular por el principio de mayoría relativa, a reserva de que se determine en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Tanto el uno como la segunda posición son relevantes, aunque todo depende del resultado que se registre el día de la jornada constitucional, en este caso el uno de julio de este año. En más de una ocasión se ha visto e imperado la confianza, cuando se trata de ceder la segunda posición, porque todo es en base a una combinación de resultados. Eso lo saben y bien, cuadros del PRI como GUADALUPE FLORES VALDEZ y JOSÉ MANUEL ASSAD MONTELONGO. A la primera le ganó el tiro el ahora senador MANUEL CAVAZOS LERMA en tanto que al “wero” ASSAD, si mal no recordamos AMIRA GÓMEZ TUEME alcanzó el escaño legislativo. A reserva de que este martes se emita la convocatoria para el pre registro de los que aspiran al cargo de presidente municipal, diremos que la inscripción de los que buscan una diputación federal refleja aspectos que vale la pena comentar, entre estos que el PRI recurre no solo a la experiencia sino también a los nuevos cuadros y valores al interior, además de cumplir con la paridad de género. Por ello se observa a JUAN DE DIOS JUANES, quien irá por el Distrito 01 de Nuevo Laredo, sin que nadie le haga sombra. Desde luego que a JUAN lo apradina el ex alcalde de Nuevo Laredo HORACIO GARZA GARZA y por consecuencia, también tendrá el respaldo de la legisladora YALHEEL ABDALA, para sacar adelante la elección. Los distritos más disputados, en apariencia, son el 02 y 09 de Reynosa, donde se registró una importante cantidad de prospectos entre éstos ALAN ALEXANDRE ARJONA, DULCE NAVA CASTAÑEDA, BENITO SÁENZ BARELLA, HUMBERTO VALDEZ RICHAUD, AIDA ZULEMA FLORES y MAURICIO DE ALEJANDRO MARTÍNEZ. En las próximas 72 horas conoceremos quienes cumplieron los requisitos y los que se quedarán en el camino. Como era de esperarse COPITSI YESENIA HERNÁNDEZ irá por el 03 de Río Bravo, en tanto que ANTO TOVAR MARTE por el 04 de Matamoros. En el 05 con cabecera en la Capital del Estado ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS quien por cierto, este martes solicitará licencia para dejar el cargo en el Ayuntamiento de Victoria, a efecto de estar en condiciones de dedicarse cien por ciento al trabajo que implicará promover su candidatura por los municipios que abarca este distrito. El más ruidoso de todo es FLORENTINO AARON SAENZ COBOS, que buscará ser diputado por el distrito 06 con cabecera en Mante, en tanto que GRISELDA CARRILLO por el 07 Madero y ELVIA OLGUERA ALTAMIRANO en el 08 de Tampico.

LOS MANCHADOS

Por el lado de Acción Nacional, siguen sonando los nombres de ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA actual secretario general del CDE del PAN, MARIA ELENA FIGUEROA directora del Instituto de la Mujer en Tamaulipas, de OMEHEIRA LÓPEZ REYNA directora del sistema DIF Tamaulipas, de GERARDO PEÑA FLORES actual secretario de Bienestar Social, también de GERMAN PACHECO titular del Itife y otros que si bien sonríen cuando les hablan como “diputado” o “alcalde”, todavía están a la espera de que se tome la última palabra, hablando concretamente del Secretario de Administración JESUS NADER NASRALLAH. Hay otros nombres que circulan, pero que han sido más discretos como VICENTE VERÁSTEGUI que iría como prospecto a diputado federal por el Distrito 06 con cabecera en Mante, a sabiendas de que por los municipios de esa región es ampliamente conocido y que sería quien le haga contrapeso al que postulará el PRI, es decir FLORENTINO AARON SAENZ COBOS. Actualmente VERASTEGUI OSTOS es el alcalde Xicoténcatl. La invitación también está hecha par SALVADOR ROSAS, a quien sólo le hace falta hacer de manifiesto su intención de ir por el distrito 01 con cabecera en Nuevo Laredo. Y es que, al final de cuentas, se decidió que el alcalde de esa población fronteriza ENRIQUE RIVAS CUELLAR, después de la alcaldía irá a la banca. No por algo ni siquiera ha mostrado interés en pedir licencia y contrario a ello, se mantendrá en el cargo hasta cumplir con el periodo para el que fue electo. En fin.

