Durante la sesión de los legisladores locales en el Congreso tamaulipeco destacaron la recomendación a la secretaria general de gobierno para que solicite a la federación siete sitios que otra época fueron utilizados como garitas para la revisión de importaciones y exportaciones, donde se pretende establecer puestos de promoción turístico, de primeros auxilios, de seguridad pública y protección civil. Renglones que tienen importancia de carácter social y empresarial, que justifican el motivo del punto de acuerdo.

Sobre todo que las carreteras de la entidad carecen de servicio de partes del Estado y de los cuales hay demandas de los sectores productivos de la sociedad tamaulipeca. Ya que los inmuebles que otrora se utilizaban como aduanas o volantas, están en desuso. Y de acuerdo a las necesidades actuales se requiere que la autoridad tenga lugares destinados a promover un sector que jamás está de más promocionar, como es el turismo, pero también la seguridad va de la mano de la protección a los ciudadanos.

Durante la sesión también se aprobaron tres solicitudes de licencias para los legisladores priístas Copitzi Yesenia Hernández García lo mismo que para Anto Tovar García, ambos son precandidatos por los distritos federales 3 y 4 de Río Bravo y Matamoros.

Lo propio hizo el diputado Carlos García González pero para contender por la Presidencia Municipal de Matamoros, quien también se desempeñaba como Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de esta entidad y, que por lo mismo fue despedido con música del Mariachi Estrella de esta ciudad capital, por los diputados de la 63 legislatura, así como por el personal que labora en el poder legislativo.

La despedida de los tres legisladores fue elocuente, ya que sus licencias ocuparon la mayor parte de la sesión ordinaria de los miércoles, ya que por las fracciones de los dos partidos subieron a la tribuna los coordinadores de las mismas, como son Alejandro Etienne Llano y Glafiro Salinas, hicieron un reconocimiento público al trabajo de sus respectivos diputados.

Por la tarde Carlos García González documentó su registro de precandidato ante el Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, me urge estar en Matamoros comento a la prensa, aseguro que construirá una propuesta ganadora para su ciudad natal. Dijo que será una elección inédita en la que concurren elecciones federales y locales. También se mostró satisfecho por los logros obtenidos al frente del poder legislativo.

En otro orden, el gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, adelanto que de acuerdo a los organismos de medición Tamaulipas no figura en los primeros lugares de inseguridad. Destacó que el restablecimiento del tejido social es una prioridad y que los profesores desempeñan un rol relevante, para sembrar valores en los estudiantes. Y por ese motivo tienen una relación estrecha con los profesores tamaulipecos.

Quizá no es consuelo, pero ya no aparece Tamaulipas en los Estados con violencia, pero ese rubro se avanza y hay indicadores y acciones sin titubear para recuperar la confianza y además de tranquilidad haya confianza para los inversionistas.

Subrayó que hasta hoy no hay ningún incidente ni indicador que pueda advertir problemas relacionados con el proceso electoral, por fortuna no hay duda de que en Tamaulipas se celebra la democracia, como aconteció en el 2016. Los procesos electorales van bien y estarán mejor, dijo.

Por otra parte, el viernes de esta semana dará inició un Diplomado en Derecho Electoral, que se impartirá en la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el cual la casa de estudios figura como organizadora con la participación de los entes electorales que hay en Tamaulipas.

Entre los trascendidos, circuló la versión de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia entre el Ayuntamiento de Río Bravo y el gobierno de Tamaulipas, para que sea la Comisión Estatal de Tamaulipas atraiga las funciones en esa región fronteriza.