Padres de familia formados, día y noche, desde hace una semana esperando asegurar espacio para sus hijos en unas de las secundarias de esta capital de Tamaulipas.

La respuesta del Secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar, es limitada ante el hecho, “no hagan filas, hay muchos espacios para todos los niños tamaulipecos que van a ese nivel”.

Claro que hay muchos espacios en el resto de las secundarias de esta ciudad y lo mismo debe ocurrir en cada municipio, una, dos o tres instituciones con prestigio académico y de valores, en un entorno afable, en las condiciones de seguridad y calidad que los padres quieren para sus hijos mientras que en el resto de las escuelas se dejó de hacer la tarea en los años pasados y hoy no dan confianza para utilizarlas de segundo hogar para los niños.

Por eso es hasta cierto punto normal que en este momento los padres de familia hagan esos sacrificios inhumanos por tener a sus hijos en una escuela de calidad, en una institución que garantice más oportunidades a sus hijos porque maestros, directivos y padres de familia han trabajado y trabajan para ser ejemplo.

Lo que no parece normal es la respuesta del Secretario, porque ni siquiera evitó esos riesgos, porque ni siquiera se atrevió a dar una solución a los padres que este primero de febrero concluyen, quien sabe si satisfactoriamente, un sacrificio de desvelos, malpasadas y cansancio con tal de que sus hijos puedan tener oportunidades de un mejor futuro.

Resulta imposible pedirles a los padres de familia que no hagan esas filas o sacrificios si la escuela pública no les ofrece la garantía de que sus hijos podrán cursar sin riesgos innecesarios su educación secundaria en cualquiera de los planteles disponibles para ello.

¿Qué se debe hacer?, muy sencillo, analizar los casos de éxito y tratar de implantar los modelos en las otras instituciones, someter a constante evaluación a las que no den resultados esperados, apoyar a los alumnos de esas escuelas hasta que puedan ser competitivos con las mejores, no de la ciudad o el Estado, sino del país e incluso a nivel internacional.

Material en las escuelas hay, buenos maestros, más alumnos y alumnas que solo requieren inspiración, atención y una guía para triunfar, para salirse de las condiciones en las que viven muchos de ellos, ese es el trabajo que se debe hacer la Secretaria de Educación durante todo el año en las instituciones educativas, estar pendientes de su entorno, la infraestructura, el buen uso de sus recursos, de sus dificultades, los avances, los puntos difíciles.

Hay un modelo educativo de Tamaulipas interesante, incluso bueno, más tomando en cuenta que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca es claro cada que habla del tema, siempre le da la importancia tiene, “La educación es la base para recuperar la grandeza de Tamaulipas”, “La educación de calidad va a contribuir a la restitución del tejido social”, “Será la educación el camino a la paz y el crecimiento de nuestro Estado”, esas son sus palabras y es ahí donde deben aterrizar todos.

Hoy es inhumano el calvario que pasan los padres de familia por inscribir a sus hijos en una escuela que tenga reconocimiento y prestigio, ojalá para el próximo año las cosas cambien aunque solo exista un camino para ello y que no es el poner candados u obligar a los padres a tener a sus hijos en la escuela más cerca, no, la solución real es que todas las secundarias, primarias y las preparatorias sean tan buenas unas como otras de tal forma que la gente no tenga mayor dificultad para utilizarlas de segundo hogar para sus hijos, claro que si se puede, quizá no en tan poco tiempo pero por lo menos si se deberían ver avances de tal forma que la gente las tome con opción sin pensarlo.

En otras cosas… El gobernador del Estado estuvo con el SNTE en el marco del 31° Congreso Seccional Extraordinario de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ahí Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que la educación es la base sobre la que su gobierno trabaja para recuperar la grandeza de Tamaulipas de la mano del magisterio.

“No tengo la menor duda, los maestros tamaulipecos son protagonistas de este cambio en el Estado. Un cambio de actitud, de visión, donde ellos han entendido que la única forma de sacar adelante a nuestro Estado es trabajando juntos, sociedad y gobierno”, manifestó el mandatario estatal.

Agregó que una sociedad que respeta y escucha a sus maestros, es una sociedad destinada a ser cada vez mejor, en favor de la presente generación y las venideras.

Por su parte, Rigoberto Guevara Vázquez, Secretario General de la Sección 30 del SNTE, reconoció al gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca por el compromiso para elevar la calidad de la educación, brindando preparación, capacitación, profesionalización e infraestructura a los trabajadores de la educación en el estado.

Durante los trabajos del Congreso Seccional de la Sección 30 del SNTE, se realizaron mesas de trabajo relacionadas con el papel del magisterio en la educación y se eligieron los delegados que participarán en el 7° Congreso Nacional Extraordinario a celebrarse el mes de febrero en el estado de Jalisco.

Participaron más de 800 delegados seccionales de toda la entidad en 11 mesas temáticas en las que se abordaron tópicos como la certeza laboral, prestaciones económicas, calidad educativa, propuestas de nuevas metodologías, recomposición del tejido social a través de la educación, fortalecimiento de vida educativa y nuevos planes de trabajo, entre otros.

