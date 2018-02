Humo Blanco

Clemente Castro González

Los personajes que quieren reelegirse o dejar a sus familiares en las alcaldías están en su derecho de hacer la lucha, más si cuentan con el aval de su partido, pero eso no los exime de que se les señales pifias e incongruencias.

Y son los ediles del PAN los que andan adelantados y, por tanto, dan oportunidad de su correspondiente repasada.

Para empezar tenemos que CARLOS CÁRDENAS GONZÁLEZ, se puso vivo y, en tanto que el fue descartado por Acción Nacional para tener continuidad, disque por la equidad de género, le pidió a su mamá, doña ADELA GONZÁLEZ, que se sacrifique por los siguientes tres años al frente del municipio de Guemez, en caso de que los sufridos habitantes de la tierra del filósofo decidan que la cosa quede entre madre e hijo.

Es la segunda ocasión en que CARLOS saborea las mieles del poder pese a que, a decir de sus críticos, no ha realizado un buen papel, ni antes ni en la actualidad.

Recordemos que sobre el todavía presidente se teje la versión de un escandalo que armo en Cuba, el año pasado, cuando habría participado en un incidente en que resultó golpeada una dama y el edil quedó en calidad de detenido, en circunstancias confusas.

Pero aquello ya es historia y el propio munícipe disque se ocupo de “aclara las cosas” que, dicho sea de paso, nadie sabe, nadie supo.

Alguien al que no le fue nada bien es a HABIEL MEDINA FLORES, presidente municipal de Soto la Marina, al que la dirigencia del albiceleste le cerro el paso para la reelección y mandó a ANTONIO CASTRO a fin de ver si algo puede rescatar.

Los malquerientes de MEDINA FLORES, que no son pocos, aseguran que su gestión ha sido un verdadero desastre y, en ese sentido, se ganó a pulso el que lo dejaran vestido y alborotado.

De hecho hay voces que afirman que uno de los graves pecados de HABIEL fue hacerse el desentendido con el instituto que lo llevó a la presidencia, al grado de negarse a pagar las cuotas partidistas.

En cuanto a Casas y con el ánimo de agarrar corte, tenemos que ARTURO BARRÓN PERALES, le dijeron que si, pese a su fallida administración.

Debe tener muy buenas palancas para que se haya salido con la suya y lo peor para los habitantes de Casas es que la meta de “Arturito” es pan comido.

Esto porque el Partido Revolucionario Institucional (PRI), le hace el juego al bloquear a uno de sus eternos gallos, SANTIAGO ÁVALOS, alguien que quería despachar en la presidencia por cuarta ocasión pero SERGIO GUAJARDO MALDONADO, guía del PRI, lo tacleó y opto por mandar al sacrifico a MIRNA SÁNCHEZ LÓPEZ.

Otro que no se harta es EDUARDO ALVARADO GARCÍA, en tanto que va por la tercera, en caso de lograr la reelección en Padilla.

Pero es asunto panista y de los electores de dicha localidad que opten por más de los mismo. Ahora si que tenemos los gobernantes que merecemos.

Lo de GUILLERMO VERLAGE VERRI, igual es cosa jugada, al menos para ir por otro periodo de tres años, en González.

Desde luego que no son todos los que están, ni están todos los que son pero para abrir bocado van estos políticos de diente afilado.

Cabe señalar que los que se apuntaron para la reelección podrían tener la ventaja porque los ciudadanos ya los conocen, a condición de que sus obras los respalden, pero si no cumplieron las expectativas en el pecado van a llevar la penitencia en tanto que los electores los ajustarán en las urnas.

Hasta ahora no hemos referimos a municipios más bien pequeños, cuyos alcaldes lograron la aprobación del liderazgo panista a fin de ir a la contienda.

Falta por ver que sucederá en lugares como Reynosa, Madero y Altamira, en los cuales aún persiste la duda.

Principalmente en Reynosa, en donde la alcaldesa, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, se puso a jugar a las vencidas con la jefatura política y no se le augura un buen desenlace para ella y su grupo.

A propósito, el ex diputado local, LEONEL CANTÚ ROBLES, anda en la colecta de firmas a favor de MARGARITA ZAVALA DE CALDERÓN, cuando propios y extraños saben que la línea panista es a favor de RICARDO ANAYA CORTÉS, para que contienda por la presidencia de la República.

CANTÚ ROBLES viene de administraciones priistas y ha sido cuestionado por actos de corrupción.

Se supone que LEONEL la juega con MAKI y meten ruido a su partido al mostrarse en calidad de prospecto a la alcaldía.

Con relación a Madero, el edil, ANDRÉS ZORRILA MORENO tiene en su contra a no pocos adversarios incluso del propio Acción Nacional, en tanto que el sujeto es pedante y poco afectivo en el manejo de los asuntos públicos.

Al hombre le queda al dedo la sentencia popular que al texto señala: “ves que te quieren poco y tu que te das a odiar”.

En cuanto a la expriísta, ALMA LAURA AMPARAN CRUZ, alcaldesa de Altamira, persiste la duda si va o no, para continuar en la gratificante nómina .

A la dama no se le puede colgar el mérito de que encabece un gobierno diferente al de sus antecesores.

En efecto, faltan que el PAN defina la suerte de los municipios grandes, por ejemplo Nuevo Laredo, en donde seguramente seguirá al frente del mismo, ENRIQUE RIVAS CUELLAR.

AL CIERRE

Ayer fue cuestionado el alcalde capitalino, ÓSCAR ALMARAZ SMER, sobre su futuro político y, de nueva cuenta, señaló que, por el momento, se encuentra enfocado en sacar adelante el compromiso que tiene con los capitalinos.

Aseguró que su empeño es hacer un gobierno cercano a la gente, de resultados y transparente.

Cabe señalar que él munícipe no presidió la sesión de cabildo de éste martes.

A propósito del tricolor, por no reunir los requisitos, quedaron descartados MIGUEL CAVAZOS GUERRERO, para el distrito 03 con cabecera en Río Bravo, al igual que ALAN ALEXANDRE ARJONA y BENITO SÁENZ BARELLA, que pretendían competir por el distrito 02, Reynosa.