Humo Blanco

La asistencia del gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, al Congreso Seccional Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y en los términos en que lo hizo, dado su discurso, es signo inequívoco de cercanía que existe entre la administración estatal y el profesorado tamaulipeco.

Y se subraya cuando, el jefe del ejecutivo estatal, reconoce la participación de los mentores en su calidad de sindicalistas y por ser la base para el desarrollo educativo.

“Una sociedad que respeta y escucha a sus maestros, es una destinada a ser cada vez mejor. En el tiempo de todos la educación es la base más sólida para recuperar la grandeza de Tamaulipas. No tengo la menor duda: los maestros tamaulipecos son protagonistas del cambio en el estado”, subrayó el mandatario en parte de su mensaje.

Antes GARCÍA CABEZA DE VACA le había mandado un cariño a las profesoras al señalar que, cuando le tocaba acudir a reuniones de gobernadores, éstos no paraban de presumir lo que tenían en sus entidades y que él los atajaba al señalarles que “para maestras bellas y hermosas, las de Tamaulipas”.

El compromiso, dijo el mandatario, es con los maestros porque son ejemplo de vida y aludió al apoyo a jubilados, al igual que en lo referente a becas y anteojos, por lo que estableció que no escatimará recursos para la educación.

Por lo pronto aseguró que les iba hacer una donación de un terreno para que puedan ampliarse.

En confianza expuso que en un una platica que tuvo con “Rigo” (RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, dirigente de la sección 30 del SNTE), le dijo que harían una acuerdo de caballeros, de amigos. “Ayúdame a elevar el nivel de educación en Tamaulipas. Y el compromiso contigo es no regatearte ninguna apoyo”.

Pero además, el mandatario ofreció una comunicación más directa con los líderes del sindicato, en tanto que son ellos los que saben de las necesidades que hay en las comunidades.

Acto seguido les proporcionó, de manera publica, un número telefónico para entrar en contacto mismo que, aclaró, no era el número de los secretarios sino del gobernador.

“Sean mis ojos y oídos no solo en materia de educación sino de cualquier tipo de necesidad que existan”, pidió a los presentes.

En su momento, GUEVARA VÁZQUEZ estableció que los maestros reconocían la labor del mandatario y, en ese sentido, ofrecían su respaldo.

“Institucionalmente le decimos que los maestros estamos con usted señor gobernador”, puntualizó el líder magisterial.

Al evento acudieron los secretarios HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR y CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, de Educación y la General de Gobierno, en forma respectiva.

También estuvieron el presidente de la Junta de Coordinación Política, del Congreso local, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, el cual, por cierto, luego de ese evento concretó lo de su licencia a la legislatura para ir a la contienda electoral de Matamoros, de donde quiere ser presidente municipal.

De modo que se va “Chito” y asume el mando GLAFIRO SALINAS, diputado neolaredense.

Otros personajes que acudieron al Congreso, fueron los ex guías de la Sección 30, GUADALUPE LÓPEZ TIJERINA, JAIME MEDIELLÌN y ARNULFO RODRIGUEZ TREVIÑO, el cual mereció un recibimiento cálido de parte de sus compañeros de gremio.

Desde luego que los diputados de Nueva Alianza no podían faltar, caso de OSCAR MARTÍN RAMOS SALINAS y ROGELIO ARELLANO.

El que brillo por su ausencia fue el legislador federal y ex dirigente del magisterio, RAFAEL MÉNDEZ SALAS.

Seguramente alguna voz piadosa le recomendó que no se apersonara porque lo que le podrían sobrar eran abucheos, por decir lo menos.

Lo que paso ayer, en el encuentro del gobernador con los jerarcas del magisterio, es señal inequívoca de que los amarres a nivel institucional tendrá repercusiones en el campo político y, sin lugar a dudas, en los comicios por venir.

Ya verá usted que, según dice la voz popular, “éste arroz ya se coció”.

AL CIERRE

En el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), llegaron decenas de aspirantes a presidencias municipales y se apuntaron para competir.

La verdad es que no esta tan flaca la caballada y se espera competencia en serio.

Así tenemos que por Tampico se apuntó JOAQUÍN JUÁREZ DURÁN mientras que por Madero lo hizo el empresario ADRIAN OCEGUERA KARNION y para Altamira quieren PEDRO ZALETA ALONSO, JORGE PONCE GARCÍA y ARMANDO MARTÍNEZ MANRIQUEZ.

ELVIA CASTILLO se enlisto por Matamoros y MARIA LUISA BORREGO VEGA busca llegar a la alcaldía de Valle Hermoso.

Para Reynosa se apuntó ARMANDO ZERTUCHE ZUANI y EDUARDO GATTAS BÁES, hizo lo propio por Victoria.

La verdad es que se dejaron venir de todos los municipios de la entidad, lo que da cuenta de que al instituto de la izquierda le sobran prospectos, principalmente aquellos que se salieron del PRI y otros partidos.

Hasta ÚRSULA MOJICA OBRADOR, prima hermana de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, anduvo por la capital, en apoyo de JORGE PONCE y EDUARDO GATTAS.

A propósito de aspirantes, de nueva cuenta se vio a XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, pasear al lomo de su caballo por las calles de Victoria sólo que ahora no con la bandera de independiente sino con la panista.

El doctor que acaba de dejar la dirección del Hospital General Norberto Treviño Zapata, mañana presentará sus documentos en las oficinas de Acción Nacional.

En otro ámbito, pero sin salirnos de éste tipo de asuntos, tenemos que nada bien le puede ir al alcalde de Casas, ARTURO BARRON PERALES, porque para inscribirse rumbo a la reelección llevó a la casi totalidad de los funcionarios de la presidencia, en día y horas laborables.

Ya hay dos demandas al respecto.