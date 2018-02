.-Senadoras panistas, ‘invictas’

.-Guevara en segunda posición

.-Reaparece Luis Carlos Castillo

.-De la prisión, a una mesa VIP

Muy activas, se dejaron ver las Senadoras panistas por Tamaulipas, SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO y ANDREA GARCÍA GARCÍA, durante el evento denominado “México, una visión al frente”.

Aquí lo hemos comentado reiteradamente, que muy poco se sabe de lo que hacen este par de…Senadoras, que de pura suerte llegaron a sus respectivos escaños.

No se tiene registro de beneficio alguno para los tamaulipecos, que ellas hayan gestionado. A lo más que llegó Andrea García, fue girar un oficio al ahora ex Secretario de Gobernación, MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, pidiéndole reforzar la Estrategia de Seguridad para Tamaulipas, mismo que en los hechos no tuvo respuesta.

El caso es que Sandra Luz y Andrea se vieron muy ‘activas’ tomándose fotos con el candidato presidencial del PAN, RICARDO ANAYA CORTEZ, quien junto con la candidata al gobierno de la Ciudad de México ALEJANDRA BARRALES, encabezó el evento antes mencionado.

Por lo visto, ambas Senadoras panistas por Tamaulipas, se irán ‘invictas’, toda vez que ‘no han dado golpe’ desde febrero del 2016 en que rindieron Protesta.

A propósito de la Cámara Alta, pudimos corroborar que YAHLEEL ABDALÁ CARMONA encabezaría la fórmula Priista al Senado por Tamaulipas, y en segunda posición iría ALEJANDRO GUEVARA COBOS, y no al revés, como aquí lo anotamos.

Dícese que Guevara se puso a presumir de estar acostumbrado a ganar elecciones, de modo que le dieron ‘gusto’ colocándolo en segunda posición, en la que estará obligado a ‘chambear’.

Quien el pasado sábado reapareció en plan grande en la escena pública, fue el empresario LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES, conocido como “El Dragón”, esto durante un almuerzo celebrado en Mission, Texas, dentro de la Fiesta de los Cítricos, que ya es una tradición en esa localidad.

Como bien se recordará, el año pasado Castillo Cervantes estuvo preso en Estados Unidos, acusado del delito de lavado de dinero en contubernio con un grupo de gobernadores mexicanos, logrando recuperar su libertad en junio pasado.

De acuerdo a reportes periodísticos, Castillo Cervantes habría tenido que pagar cinco millones de dólares, además de un avión Lear Jet 45XR modelo 2008 que le fue confiscado por las autoridades, a fin de obtener su liberación.

“El Dragón”, originario del municipio de Valle Hermoso, ganó fama y fortuna por sus jugosos negocios con un grupo de gobernadores, promovido por su ‘mecenas’, ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ.

De la agenda de negocios de CASTILLO CERVANTES formaron parte en un momento dado: TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, EUGENIO HERNÁNDEZ, ALFREDO DEL MAZO, HUMBERTO MOREIRA, JOSÉ NATIVIDAD GONZÁLEZ PARÁS, RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ y hasta RICARDO MONREAL ÁVILA.

Pero a diferencia de algunos de los personajes antes mencionados que actualmente pasan apuros ante la justicia, hoy todo parece ser felicidad para CASTILLO CERVANTES, que el sábado compartió mesa con el ex Mayor de McAllen, RICHARD CORTEZ, con el Cónsul de México en McAllen, EDUARDO BERNAL MARTÍNEZ y el alcalde de ciudad Madero, Tamaulipas, ANDRÉS ZORRILLA.

Uno de los aspectos relevantes de dicho almuerzo, fue el hermanamiento con Mission, de ciudades como Reynosa y Miguel Alemán, representadas en el acto por sus respectivas alcaldesas MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ y ROSA ICELA CORRO ACOSTA. Así como Almolonga, Guatemala, representada por su alcalde PEDRO GONZALO SIQUINA.

En su turno al micrófono, la alcaldesa de Reynosa ‘presumió’ que su esposo CARLOS LUIS PEÑA es ciudadano estadounidense, y su hijo CARLOS VICTOR PEÑA ORTIZ, mexico-americano, según dijo.

Finalmente anotaremos que el dirigente del PRI tamaulipeco, SERGIO GUAJARDO MALDONADO no se aguantó las ganas, y según trascendió, se trasladó el pasado jueves al Valle de Texas, para buscar al ex diputado local RIGOBERTO GARZA FAZ, con la idea de invitarlo a participar en la contienda del 1 de julio como candidato a la alcaldía de Reynosa. ¡Órale!.

CONTRAFUEGO: Por lo visto, escasean los ‘gallos’ taquilleros.

Hasta la próxima.