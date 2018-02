Tinta Negra

Habrá que dejar en claro, que no tenemos nada en contra de cada uno de ellos. Que poco o nada nos interesa saber cuáles son sus planes o proyectos personales, políticos o sociales, aunque no hace falta ser brujo para entenderlo. Pero lo que están haciendo, es mal visto por la sociedad. Y es que, si bien lo inicio el Partido Revolucionario Institucional, lejos de quedar erradicada esa práctica que tanto se le criticó, la siguen cometiendo el resto de los partidos políticos e incluso, quienes participaron como independientes. Y ahí está el ejemplo de legisladores del PRI como YALHEEL ABDALA CARMONA y ALEJANDRO GUEVARA COBOS, que si bien alcanzarán a terminar de raspadito el periodo para el que fueron electos como diputados federales, ya van en busca de un escaño en el Senado de la República. Por el mismo camino le siguió CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, quien además de haber pedido licencia como diputado y dejar en manos de GLAFIRO SALINAS MENDIOLA la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Congreso Local, todavía les dijo textualmente a los legisladores y personal del Poder Legislativo “espero no volver”. De qué se trata. Que malas caras vio como líder de la bancada del PAN o del resto de los partidos políticos. Lo cierto es que al son del “Cielito Lindo” y “el Rey” con mariachi se despidió, después de 16 largos meses en los que presidió la Junta de Coordinación Política. Lo mismo hizo COPITZY YESENIA HERNANDEZ y ANTO TLALOC TOVAR, que buscaran ser diputados por Río Bravo y Matamoros, respectivamente. Y agréguele al doctor XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI que todavía no terminaba las maldades como Director del Hospital General, y después de haber sido independiente, ahora como prospecto “externo” llevará las siglas del PAN como candidato a la presidencia municipal de Victoria. De que se trata. Y todavía escarbándole un poco, habrá que decir que otro de los independientes pero de regidor, MARTE ALEJANDRO RUIIZ NAVA se sumó al Partido Encuentro Social, donde seguramente será impulsado como prospecto a la presidencia municipal de Victoria. Fueron independientes porque criticaban a los partidos políticos. Así andan las cosas. Son acciones que están reprobadas, que los mismos electores no toleran, y que han dado origen a que los políticos como los partidos pierdan su credibilidad, tomándose en cuenta que todavía no terminan el periodo para el que fueron electos y lo abandonan para ir a una nueva aventura política en la que si pierden, sin el menor recato regresan a donde estaban. A la expresión de CARLOS GARCÍA habría que tomarla de donde viene y haga efectivo el “espero no volver”, dicho en el mismo sentido en que lo dijo. Por lo pronto GLAFIRO debe sentirse tranquilo y empezar a ser más plural, abierto y comunicativo. No pedante, entrón ni altanero como su antecesor. Incluso, hasta con quienes son los coordinadores de bancada en el Congreso local. Habrá que decir que a CARLOS GARCIA lo acompaño su esposa IVETT BERMEA quien es rectora de la Universidad Tecnológica de Matamoros.

LOS MANCHADOS

El Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA puso en marcha los trabajos del XXXI Congreso Seccional Extraordinario de la Sección 30 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Acudió a invitación del Secretario General RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ. Y no será la primera ni la última vez en que el mandatario tamaulipeco acudirá a un encuentro con el magisterio de Tamaulipas, a quienes los consideró como protagonistas del cambio en el Estado, en el que han entendido que la única forma de sacar adelante a la entidad es trabajando juntos, sociedad y gobierno. De hecho, el Gobernador CABEZA DE VACA y RIGOBERTO GUEVARA, asumieron el compromiso de trabajar en ese contexto, bajo una nueva relación más cordial, amena. Habrá que decir que con anterioridad, RIGOBERTO dejó en claro la institucionalidad del magisterio para trabajar de la mano con el Gobierno, a efecto de impulsar los planes y programas que eleven la calidad de la educación. El encuentro sentó las bases para el inicio de una nueva relación entre el mandatario tamaulipeco y el magisterio, que entre otras cosas, permitirá llegar a una negociación salarial antes de que se llegue mayo, pero sobretodo, de una etapa de acercamiento entre Gobierno y Sección 30 del SNTE. En fin

