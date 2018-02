Tinta Negra

Quedó definido que, quien ocupara la primera posición en la fórmula de candidatos al senado de la república por el Partido Revolucionario Institucional, es decir en el lugar uno, es la diputada federal con licencia YAHLEEL ABDALA CARMONA y la segunda para ALEJANDRO GUEVARA COBOS. Ambos andan en franca precampaña, ante los delegados del Revolucionario Institucional que en este caso, asistirán a la Convención Estatal a realizarse el 16 de febrero en esta Capital. Los dos anduvieron en este inicio de semana por municipios de la zona norte de Tamaulipas, donde ofrecieron ruedas de prensa, pero también, se reunieron con la militancia del PRI, conscientes de que la precampaña, es precisamente al interior del partido. Primero lo hicieron en Reynosa, donde estuvieron acompañados por los prospectos a diputado federal BENITO SÁENZ BARELLA y GUSTAVO RICO DE SARO, en una reunión en la que estuvieron militantes de Díaz Ordaz, Camargo y Miguel Alemán. Los cuatro coincidieron ante medios de comunicación, que no van a requerir de personal de seguridad que en un momento dado les garantice tranquilidad para poder realizar sus actividades de promoción ante la militancia. De hecho, habrá que decir que GUEVARA COBOS generalmente siempre trae hasta tres unidades, con elementos que en todo momento le brindan seguridad a discreción. Los dos prospectos de Reynosa, ya lo habían anticipado en esta Capital, que no van a solicitar seguridad personal para realizar sus actividades de promoción, a sabiendas de lo complicado que está en Reynosa, hablando concretamente de la inseguridad que impera. Los prospectos al senado, fueron muy cuestionados por medios de comunicación, aunque habrá que reconocerles que tanto YALHEEL y ALEJANDRO mostraron tablas para salir bien librados. Por cierto, hasta les llegaron a preguntar en Reynosa que cuándo se emite la convocatoria para el registro de aspirantes para el proceso de selección y postulación de candidaturas a alcalde. Todo parece indicar que será este martes cuando se conozcan los términos, para quienes deseen participar en este proceso interno. JAIME ELIO QUINTERO GARCÍA ya adelantó que su Comisión no se instalará y que en todo caso, será en las sedes de los Comités Municipales donde se instale, para recibir la documentación de los que aspiran. Es decir, Victoria tendrá su Comisión Municipal, en los terrenos de AMBROCIO RAMÍREZ PICAZO como dirigente del PRI en la Capital del Estado, donde ya le dieron todo el respaldo a ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS como prospecta a diputado federal por el 05 Distrito con cabecera en Victoria. Lo mismo se hará en el resto de los municipios de la entidad, a ver cómo le va al Partido. El que ya está anotado, es EFRAIN DE LEON LEON por Valle Hermoso.

LOS MANCHADOS

En el Partido Acción Nacional se entró en la recta final del proceso de registro ante la Comisión Estatal, donde se están registrando los que tienen interés en una candidatura. Hasta ahora las cartas fuertes del Partido no se han acercado, hablando concretamente de JESÚS NADER quien aun cuando se siente a gusto en la Secretaría de Administración, ha estado promoviéndose en su natal Tampico por aquello de que sea llamado, tampoco se ha sabido nada de GERARDO PEÑA FLORES Secretario de Bienestar Social. En ambos casos, siguen trabajando de manera ordinaria y, aunque los dos saben que irán, solo esperan el aval. Incluso de GERMÁN PACHECO quien apenas le estaba agarrando sabor al Instituto Federal de Infraestructura Educativa en Tamaulipas, después de no disponer de canicas para ese tipo de acciones, aun cuando había de todo, es decir, proyectos, escuelas y municipios donde aplicar el recurso. Se espera que, de aquí al once de febrero, se sepa del resto de los prospectos, aunque posiblemente no lo hagan de manera local y en todo caso, se registren ante la Comisión Nacional, que es al final de cuentas, donde se decide quien va. En fin

