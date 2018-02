Dicen, por mi barrio, que lo peor que puedes hacer es permitir que un perro sepa que tienes miedo, “lo huele y se te echa encima hasta hacerte correr o morderte, sabe que te ha ganado”, se suele repetir con insistencia.

No sé si se puede hacer una comparación con lo que ocurre en la política pero hay un hecho irremediable, Andrés Manuel ya se dio cuenta que le tienen miedo, persigue hasta echarse o hacer decir tonterías a sus enemigos, lo hace repetir todo lo que le beneficia políticamente.

Le pegan a Andrés Manuel cada que pueden, le disparan con rabia, le tiran a matar pero en cada golpe asestado solo se respira miedo, un tufo a derrota o a político desesperado de ver fugarse la gallina de los huevos de oro que se llama presupuesto.

Hay alguna razón para tener miedo a Andrés Manuel, no, no hay una, hay cientos o miles regadas por todo el país, nomás para empezar se puede mencionar a los delincuentes que se le pegan y son aceptados por él o su equipo cercano, no cualquier delincuente sino de la talla de los Abarca o de otros que tienen asolado al país en diversas regiones, en síntesis, lo están reuniendo con quienes nos han hecho daño, con quienes nos tienen bien jodidos.

De ahí podemos mencionar políticos nefastos que ya son Morena a rabiar, ex priístas o panistas que destruyeron y saquearon México, que además quieren volver nomás porque no tienen llenadera y pretenden llevarse lo poco que han dejado en las arcas de algunos municipios o Estados.

Los ejemplos pueden seguir y seguir pero extraordinariamente los políticos enemigos de Andrés Manuel no atinan a exponerlos con claridad, lejos de ello le empiezan a poner adjetivos, lo acusan de que lo protegen los rusos, que nos hará parecernos a Venezuela o a Cuba como si ellos nos tuvieran como en Finlandia Noruega, y dicen tantas tonterías que ya lo han vacunado de casi todo.

Y es que cada que critican al virtual candidato de Morena a la presidencia de la Republica la gente se pregunta de inmediato si los enemigos tienen calidad moral para señalar, más aún, se preguntan si podemos estar peor a como nos ha ido con los anteriores gobiernos y la respuesta en ambos casos es negativa, no ven posibilidades de cambio con los detractores que en su terquedad de seguir atacando al tabasqueño no se dan tiempo para exponer sus virtudes si las tienen, su proyecto de gobierno, es más, ni siquiera los pecados peligrosos de Andrés Manuel.

Antes, como hoy, había un método infalible para eludir los perros en las calles de mi colonia sin que te ladraran y menos te hicieran daño, lo primero era ignorarlos y lo segundo mostrar firmeza para que entendiera quien manda.

Le repito, quien sabe si del tema se pueda hacer una analogía del trato a los perros con la política, pero quizá la enseñanza pueda servir, que la solución del PRI para bajar al tabasqueño sea ignorar a Andrés Manuel y mostrar firmeza, que primero se convenzan de que pueden ganar para que el ciudadano se los crea, por cierto, cosa que hasta hoy ninguno de los aspirantes a puestos de elección del tricolor o de otro partido diferente a Morena lo puede hacer sentir, al contrario, se les nota que le tienen miedo y por eso es que cada vez lo tienen más encima, o, ¿usted qué opina?…

En otras cosas… esto les va a interesar a todos los jóvenes que se quieran ganar 10 mil pesos, resulta que se ha abierto el #CONCURSO “Conciencia Viral Seguridad”, de qué se trata, de que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Bienestar Social y Jóvenes Tamaulipas, en conjunto con las Mesas de Seguridad y Justicia y el Observatorio Ciudadano invitan a participar en: “Conciencia Viral Seguridad”

El cual se realiza con la finalidad de promover el uso correcto de los números de emergencias 911 y 089, mediante videos que generen impacto en las y los jóvenes, así como en la ciudadanía en general, los interesados e interesadas tienen hasta el 10 de marzo para mandar su material, prticipar y ganar hasta los 10 mil pesos.

Se puede consultar las bases en: https://goo.gl/kFfRho

