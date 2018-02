.-Le ‘llueve’ a gobernador panista

.-Margarita Zavala, anuncia visita

.-En Río Bravo, mucho alborotado

.-¿Mónica García, sale por el PAN?

Vaya que le han llovido críticas muy duras al gobernador panista de Chihuahua, JAVIER CORRAL JURADO, tras deponer su “marcha por la dignidad”, a cambio de 900 millones que le pagó la Federación.

Podría decirse que fue una hábil jugada del Secretario de Gobernación, ALFONSO NAVARRETE PRIDA, el propiciar que la Secretaría de Hacienda resolviera sus ‘pendientes’ con Chihuahua, dejando sin materia la marcha de referencia.

Dice conocido adagio: “para que la cuña apriete, ha de ser del mismo palo”, el cual viene al caso, ante las críticas lanzadas por el Senador panista ROBERTO GIL ZUARTH contra JAVIER CORRAL.

“La insoportable fragilidad de nuestro estado de derecho: dos gobiernos pactan a cambio de 900 mdp de presupuesto, los términos del procesamiento de causas penales. Luego no nos quejemos de nuestro subdesarrollo”.

En ese mismo sentido, el reconocido editorialista JULIO HERNÁNDEZ, autor de la columna “Astillero”, publicó en su cuenta de Twitter el 4 de febrero:

“Hoy se ha firmado un Pacto de impunidad más: Javier Corral cede el manejo del caso Alejandro Gutiérrez (el $ federal para campañas Priistas) a EPN y éste paga 900 mdp y promete traer a César Duarte para que sea “procesado” favorablemente como Javier Duarte. Y todos contentos”.

Lo cierto es que Chihuahua está que ‘arde’ en el rubro de Seguridad, ya que la violencia sacude a esta entidad un día sí y otro también, como aconteció el fin de semana con el ataque a un palenque clandestino, mismo que dejó saldo de 6 muertos y 15 heridos.

Seguramente no tardará el gobernador JAVIER CORRAL, en pedirle al Secretario de Gobernación, ALFONSO NAVARRETE PRIDA, ya que éste anda tan complaciente, que le eche la mano con una Estrategia de Seguridad para esa entidad.

Pero ojalá no se trate de una Estrategia ‘balín’, como la que el ahora ex Secretario de Gobernación, MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG ‘aplicó’ en Tamaulipas durante el sexenio de EGIDIO TORRE CANTÚ, misma que le prometió mejorar ya con FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA como gobernador, y no cumplió.

La que anunció que esta semana regresa a Tamaulipas, es la ex panista MARGARITA ZAVALA, según le dijo ayer al comunicador PASCAL BELTRÁN DEL RÍO, en entrevista para Grupo Imagen.

En Río Bravo, según se sabe, sigue en firme la posibilidad de que el actual gerente general de Comapa, RAÚL GARCÍA VIVIÁN sea postulado como candidato del PAN a la Presidencia Municipal.

Se supone que el lunes 29 de enero habría un anuncio al respecto, pero como hubo cambio de parecer en el equipo de García Vivián, y tal anuncio se postergó, otros ‘tiradores’ interpretaron mal la seña, y se ‘aceleraron’.

De modo que el titular de ITAVU, ENRIQUE ALCORTA ADAME, la Jefa de la Oficina Fiscal, ROXANA GÓMEZ y hasta el regidor FERNANDO GÓMEZ, aceleraron el paso buscando ser considerados para la nominación…y así seguirán, hasta que ‘oficialmente’ les digan que se aplaquen.

Hasta logotipos de ‘campaña’ mandaron hacer ya los antes mencionados, olvidando la vieja premisa de que en política, no basta con querer.

Respecto al ‘misterio’ que envuelve al ‘crossover’ de “NETO” ROBINSON, del PRI al PAN, este podría despejarse mañana miércoles, de confirmarse la versión de que acudiría a registrarse como candidato a diputado federal del 9º. Distrito, junto con JESÚS MA. MORENO IBARRA, quien va por la alcaldía de Reynosa.

Otra priista que es ‘codiciada’ por el PAN, según se sabe, es la diputada local del Distrito 11 con cabecera en Matamoros, MÓNICA GARCÍA GONZÁLEZ, cuya presunta aspiración por la curul del 4º. Distrito se habría frustrado al ser ‘palomeado’ por la dirigencia del Partido tricolor, ANTO TOVAR GARCÍA.

En Reynosa, hoy a las 11:30 de la mañana, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA preside la firma de un Convenio entre el gobierno a su cargo y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER.

CONTRAFUEGO: Alborotados y despistados, fatal combinación.

Hasta la próxima.