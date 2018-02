“No vemos focos rojos”: PES

Por Alfredo Guevara

CIudad Victoria.- El clima de inseguridad que pudiera decirse, impera en algunos municipios de la entidad, no ha sido impedimento para que el Partido Encuentro Social (PES) pueda realizar sus actividades de cara hacia la próxima elección concurrente en Tamaulipas, expuso Enoc Pineda Morín

El presidente del Consejo Estatal del PES, precisó que hasta ahora no se observan “focos rojos” en ninguno de los 43 municipios de la entidad, dado que el Partido ha podido armar la estructura que implementará el día de la elección, como los diálogos con actores para definir precandidatos a cargos de elección popular.

En su tradicional rueda de prensa con medios de comunicación, dijo que en caso de que algún prospecto al senado, diputado federal o alcalde requiera de protección personal para promocionarse ante el electorado, una vez que inicie la campaña constitucional, se estaría analizando para hacerlo del conocimiento ante la autoridad electoral.

“Nosotros hemos estado transitando por todo el Estado, no vemos problema, no nos han detenido y creemos que se puede transitar bien, no vemos focos rojos y hemos podido realizar nuestras actividades conforme a lo programado para cada una de sus etapas” sostuvo.

Pineda Morín dijo estar trabajando en armar la estructura y la representación que el Partido tendrá en cada una de las mesas directivas de casilla, como en los órganos electorales, en aras de defender el voto en la próxima elección constitucional.

A la fecha, aseguró tener muy avanzado el proceso de selección de precandidatos a los diferentes cargos de elección popular, que en su momento propondrá Encuentro Social, como parte del convenio suscrito en la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por el Partido del Trabajo y Movimiento de Regeneración Nacional.

Confió en que a más tardar el día 14 de febrero, Encuentro Social ya tenga su listado de prospectos a cada uno de los cargos de elección popular que estarán en juego en la elección del uno de julio de este año.

No adelantó nombres, por considerar que algunos de los propuestos, están cerrando trato con el Partido Encuentro Social, para después de ello, hacerlo del conocimiento a la opinión pública.