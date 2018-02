Humo Blanco

Clemente Castro González

Versiones van y vienen sobre la liberación de la convocatoria del PRI para que la Comisión de Proceso Internos abra la ventanilla a fin de recibir los documentos de quienes aspiren a reelegirse o pretendan desbancar a sus adversarios o a los propios compañeros del cargo de presidente municipal.

Hay quienes aseguran que será hasta la próxima semana cuando se dará dicho trámite pero también se escucha que esto podría tener lugar en la presente semana.

Lo que no que no se duda es que, a éstas alturas, los “palomeados” del tricolor ya hayan recibido la señal de que son los “agraciados”.

Y mientras otra cosa sucede, los y las alcaldesas tricolores deberán aprovechar su estancia en la alcaldía y demostrar que merecen tener continuidad.

Lo propio tendrán que hacer los prospectos a las presidencias, dentro de sus posibilidades, para no desentonar a la hora en que les den el banderazo de salida.

Por lo pronto, el presidente de Victoria, ÓSCAR ALMARAZ SMER, ayer encabezó la sesión de cabildo y en la cual se capoteo algunos regidores que andan con el “sable en ristre”.

Durante la reunión, el munícipe condenó el lamentable asesinato de una agente de tránsito ocurrido el sábado pasado.

Aseguro que el Ayuntamiento que preside tiene el compromiso con la búsqueda de la paz y tranquilidad para la población del municipio y que la seguridad es el principal reclamo la ciudadanía.

Luego enfatizó en que en el mando único vigente en la entidad se “deposita la responsabilidad de la vigilancia, reacción y contención de la delincuencia en las corporaciones policiacas estatales y federales, con el auxilio de las Fuerzas Armadas”.

“Al municipio le compete hacer cumplir los ordenamientos de tránsito y vialidad y coordinarnos, de manera ejemplar, con la federación y el estado”, señaló.

En su intervención el munícipe igual hizo referencia a la forma en que a cambiado la Dirección de Tránsito en cuanto a personal, patrullas, uniformes, equipamiento y preparación de los agentes, mismos que pasan por la certificación y las pruebas de control y confianza.

“La corporación tiene un crecimiento técnico y profesional”, sostuvo ALMARAZ SMER, al tiempo que aseguró que recuperar la seguridad es responsabilidad de todos.

En la sesión de cabildo, algunos regidores se hicieron notar con temas actuales y añejos que no han encontrado la manera de sacar adelante.

Por ejemplo, el que trae en la agenda FERNANDO ARIZPE GARCÍA, en cuanto a los de los parquímetros, orientado a retirar la concesión a la empresa que los detenta o el del joven MARIO RAMOS TAMEZ, del Movimiento Ciudadano (MC), que pidió mayor divulgación para la participación ciudadana en el asunto de opinar sobre las ciclovías en la ciudad.

Otro que intervino fue MARTE RUÍZ NAVA, que recién encontró refugio en el Partido Encuentro Social (PES), para señalar que había deficiencias en la atención de los pacientes y cito el caso del Hospital General de Victoria.

Por su parte, JAVIER MOTA, de Acción Nacional (PAN), pidió que síndicos y regidores presenten un informe mensual sobre sus labores.

En esencia aquello fue una cascarita para el secretario del ayuntamiento, JUAN ANTONIO ORTEGA JUÁREZ y desde luego, para el alcalde.

A propósito, se afianza la posibilidad de que, en breve, ÓSCAR ALAMRAZ suelte prenda y anuncie que va por la reelección.

Para nada se ven caras largas entre sus colaboradores, al contrario, como que les regresó la sonrisa.

En calidad de mientras el munícipe sigue con su habitual dinámica de trabajo.

AL CIERRE

Presentan en el Senado de la República la exposición denominada Nuestros Niños; Nuestro Futuro, que forma parte del un programa integral que promueve el gobierno de Tamaulipas.

Se trata de una muestra de lo que hacen los niños y adolecentes, en condiciones de orfandad, que son atendidos dentro del programa señalado.

Se trata de un modelo que adopto la actual administración estatal y el Sistema DIF Tamaulipas a favor de aquellos que perdieron sus padres debido a delitos de alto impacto, caso del homicidio, desaparición forzada y privación de las libertades.

Al evento acudió el gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y su esposa, la señora, MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA y ERNESTO CORDERO ARROYO presidente de la mesa directiva del Senado, así como diversas personalidades.

Por cierto, el día de ayer se abrió en Victoria la oficina federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas.

En el acto, la subsecretaria, GLORIA GARZA JIMÉNEZ, aseguró que no se escatimarán recursos para atender a las víctimas.

Presente estuvo el titular del organismo, JAIME ROCHIN DEL RINCÓN.

+.-La cosa se complica entre el enlace nacional que opera en Tamaulipas, RENATO MOLINA ARIAS y los líderes de los partidos de la coalición “Juntos Haremos Historia (MORENA, PES y PT).

Sucede que mientras el legislador niega que el ex priista, RIGOBERTO GARZA FAZ, se haya enlistado para participar por la alcaldía, los guías estatales de los partidos en mención respaldan al prospecto y aseguran que ya realizó el trámite.

Buen tiro se aventará la Comisión Nacional de Elecciones para dar salida a algo que, sin duda, entraña un potencial conflicto al interior de MORENA, para empezar, en Reynosa.

A propósito de éste municipio fronterizo, tenemos que un juez acaba de dictar la separación del cargo a HUGO RAMÍREZ TREVIÑO, el cual despachaba en la secretaría del Ayuntamiento.

Ello se debe a que el ex funcionario es presunto responsable de falsificación de documentos oficiales del municipio.