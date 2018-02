Humo Blanco

Clemente Castro González

Las cosas siguen complicándosele al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en varios frentes y parece que no hay poder humano que pueda reorientar al otrora organismo gobernante.

Para colmo de sus males una treintena de diputados federales acaba de pedir la salida de su guía, ENRIQUE OCHOA REZA, de la dirigencia nacional dado los errores cometidos en la conducción del tricolor.

De hecho personajes como FELIPE GARZA NARVÁEZ, ex presidente del PRI en el estado, entre sus criticas al instituto en que militó durante décadas esta la de considerar a OCHOA REZA un burócrata, sin trayectoria partidista y sin la menor sensibilidad social.

Bien dicen que en política sólo se comete un error y que las demás son consecuencias. Precisamente eso le pasa al PRI: sufre las consecuencias de las malas decisiones de sus lideres y gerentes.

Por lo pronto el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional en la cámara baja tuvo que salir en defensa de su dirigente al negar que desde dicha instancia saliera la solicitud de renuncia de OCHOA REZA, según se manejo en versiones periodistas.

En un texto de tres párrafos, establecen que “Los más de 200 diputados federales del tricolor, encabezados por su Coordinador, CARLOS IRIARTE MERCADO, refrendaron su al presidente del Comité Ejecutivo del PRI”.

Otro de los frentes que tiene abierto el tricolor es el de su candidato, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, el cual no convence y por tanto, no levanta en cuanto a la aceptación ciudadana.

A la fecha no hay una sola encuesta que lo ubique en primer lugar y, en algunos casos lo llegan a colocar en el tercer sitio.

Peor aún, la administración del presidente, ENRIQUE PEÑA NIETO, es reprobada por la mayoría de los mexicanos, dada su incapacidad para remediar el grave problema de la inseguridad y aprobar medidas antipopulares como los gasolinazos, entre otros males.

Decimos esto porque se habla de que los buenos gobiernos dan votos a su partido y candidatos y al contrario.

Lo que comentamos sucede en las alturas y traerá sus efectos en territorio, más temprano que tarde.

Suponemos que los priistas tamaulipecos están conscientes de lo que pasa y harán su esfuerzo a fin de atenuar los errores de sus liderazgo centralista.

A propósito, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, presidente del PRI, junto a sus colaboradores, llaman a reunión a los delegados de su instituto para que convaliden las candidaturas de los nueve precandidatos a diputaciones federales y la fórmula al Senado.

La reunión se realizará el próximo viernes a las 11: 00 horas, en el Auditorio de la Universidad Lasalle, en Victoria.

Algo que no puede pasarse por alto, es que en el liderazgo estatal tricolor en la entidad se hicieron los occisos ante una fecha trascendente.

Ni más ni menos que el día del nacimiento de RODOLFO TORRE CANTÚ (Q.E.P.D.), uno de los políticos más representativos de Tamaulipas, el cual fue asesinado pocos días antes de que se dieran los comicios a la gubernatura, en las que él competía y era seguro que ganara.

De ese acontecimiento se ha escrito profusamente al igual que la impunidad que prevalece ante tan lamentable suceso.

Pero algo que llama la atención, en la actual coyuntura en que el PRI ya no es gobierno, es la importancia casi marginal que dieron a quien sigue siendo uno de sus principales referentes.

Y es que en otro tiempo se movía a eventos en memoria de RODOLFO.

Se entiende la condición del tricolor y que la militancia y dirigencia de éste instituto se encuentre enfocada en lo inmediato, que es cosa de alta prioridad. Pero es inconcebible una actitud como la que se observó.

Ni los que fueron cercanos colaboradores del apreciado doctor, dijeron ésta boca es mía, aunque haya sido de los dientes para afuera.

Al menos el comité municipal del PRI, que dirige AMBROSIO RAMÍREZ PICASO, cubrió el expediente.

Pero al margen de lo que hagan los priistas o dejen de hacer, el legado del distinguido tamaulipeco prevalecerá y no tanto por las estatuas que se han erigido en su honor o el nombre de calles y hasta un hospital, sino porque su pensamiento y obras que dejó tatuadas entre integrantes de la comunidad.

A propósito, al inicio del actual gobierno, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), no faltaron voces de funcionarios menores de la Secretaría de Salud, que sugirieran retirar la estatua del doctor que se encuentra colocada en el patio central de las oficinas de la dependencia, que se ubican en la calle 17.

Hasta se les ocurrió, en tiempos en que era titular de Salud, LYDIA MADERO GARCÍA, que el tema podían manejarlo mediante un sondeo entre el personal para justificar tal acción.

Lo cierto es que la propuesta fue criticada y la emblemática imagen de RODOLFO sigue firme en la secretaría que dirigió.

AL CIERRE

Los diputados están en la antesala de hacer el procedimiento para nombrar al nuevo titular de la Comisión de los Derechos Humanos de Tamaulipas (CODHET).

Para el diputado ALEJANDRO ETIENNE LLANO, el perfil que debe cumplir quien llegue al puesto es que conozca del asunto y tenga experiencia.

La verdad es que así tendría que ser, aunado al compromiso con los ciudadanos y no con el gobierno.