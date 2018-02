Erika Crespo deja Panal y se va a Morena

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Junto con un grupo de maestros, la ex secretaria general y ex diputada local por el Partido Nueva Alianza, Erika Crespo Castillo, anunció su renuncia a dicho partido, para unirse a favor de Andrés Manuel López Obrador.

“Nueva Alianza no representa la realidad en este momento, dice que representa a los maestros y eso no es cierto. Hemos decidido dejar de participar en Nueva Alianza porque no está alineado como cuando nació en el dos mil seis”, expresó Crespo.

Dijo que fue invitada por la coordinadora de las Redes Sociales Progresistas en México, para presidir esta área en Tamaulipas.

“A partir de esta renuncia se vienen una serie de renuncias que se van a dar en tiempo y forma”, afirmó la ex diputada.