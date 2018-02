Piden programa emergente para evitar mortandad de ganado

Por Alfredo Guevara

Ciudad Victoria.- La Central Campesina Cardenista Democrática (CCCD) demandó a la Sagarpa como a la Secretaría de Desarrollo Rural, la puesta en marcha de un programa emergente de siembra de forraje, para atenuar el impacto que podría tener el estiaje y el cambio climático en la ganadería.

Y es que, en la zona de Aldama, González y Altamira, los pastizales están en malas condiciones, secos, en espera de que se registren precipitaciones pluviales para que pueda servir como alimento para el ganado, expuso Jorge Luis González Rosales secretario general de esa organización

Si las condiciones del campo no son las deseables, admitió que durante el periodo de estiaje de este año perderá peso el ganado y se podría perder algunas cabeza, como resultado de que las tres heladas de la temporada invernal, quemaron los pastizales

“Además de proponer una repoblación del hato ganadero, estamos solicitando a las autoridades programas emergentes en la siembra de forraje para estar preparados en un futuro, en espera de una temporada de estiaje y los cambios climáticos que esperamos, no sean tan drásticos en este año” aseveró.

Confió que las autoridades den una respuesta pronta a la problemática que ya enfrentan los ganaderos de esa zona, donde incluso, algunos de ellos empezaron a mover ganado de un lugar a otro donde existan mejores condiciones para su alimentación

Estableció que los productores ganaderos de la entidad requieren de forraje, alimento y sales minerales que les permita hacer frente a los estragos que se tiene en el campo, donde insistió, la mayor parte de los pastizales se encuentra en malas condiciones

“Desde luego que nos pegó las heladas, los pastizales no son los adecuados y, si a eso le agregamos que no hay llovido lo suficiente, el panorama no luce nada alentador para este año” aseveró.

Por lo anterior, consideró importante que la Sagarpa como la Secretaría de Desarrollo Rural implemente un programa emergente de algunas cinco hectáreas para la siembra de forraje, de donde se pueda hacer uso para hacer frente a lo que pudiera venir en este año en el campo.