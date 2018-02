Martín Sánchez Treviño

Ante la inestabilidad mostrada en por el Instituto Estatal Electoral Tamaulipas en la conducción del proceso local que tiene la responsabilidad de organizar las elecciones de Ayuntamientos, el Instituto Nacional Electoral de acuerdo al nuevo marco legal, decidió conforme a sus facultades destituir el año anterior a Jesús Eduardo Hernández Anguiano y postular a Miguel Angel Chávez García, primero como Secretario Ejecutivo y después como Consejero Presidente. Por lo mismo, el organismo espera una nueva convocatoria y la designación correspondiente de un nuevo secretario de ese organismo que en menos de un año ha tenido cuatro secretarios.

Lo que salta a la vista, es que la experiencia no se improvisa, ya que el nuevo presidente Chávez García, esta curtido en las “faenas” electorales, de las cuales estaba retirado ya que gozaba de una jubilación del IFE-INE desde el año 2015. Por lo mismo su regreso luego de suspender su retiro no solo habla bien de él, sino que también será garante del proceso que local, que pareciera nada competido pero las fuerzas políticas están en busca aristas para ganar la partida.

Por lo pronto, al menos los empresarios locales como Jorge Pensado Robles que representa al segmento crítico del panismo del centro de la entidad y de los empresarios afiliados a la Coparmex, consideró en entrevista con los reporteros que cubren el palacio de gobierno, que hay confianza en que Chávez conserve la independencia y autonomía en las decisiones que el organismo electoral requiere, para dar certidumbre a la elección de Ayuntamientos.

El “bateador emergente” rindió protesta formal la tarde de ayer en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral, ante consejeros, representantes partidistas, algunos representantes del Instituto Nacional Electoral y los reporteros que cubren esa fuente informativa.

Mientras que la noche del lunes los consejeros de la comisión permanente de Acción Nacional además de elegir por unanimidad, es decir por mayoría a Dulce Adriana Rocha Sobrevilla como secretaria general de ese partido en sustitución de Ismael García Cabeza de Vaca, quien competirá por una senaduría, también presentaron algunas propuestas para diputadas y diputados plurinominales, entre las que figuran la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz Domínguez.

Asimismo aprobaron la fórmula de quienes serán candidatos al senado de la república, en cuya primera posición va Ismael García Cabeza de Vaca y en la segunda María Elena Figueroa la misma que forma parte del Instituto de la Mujer.

Respecto a los candidatos a diputadores federales de mayoría por el distrito número Uno con cabecera en Nuevo Laredo el candidato será Salvador Rosas Quintanilla quien enfrentara al priísta Juan de Dios Juanes, mientras que en el distrito Dos con cabecera en Reynosa la candidatura recayó en Nohemí Alemán quien tendrá como contrincante al priísta a Benito Saenz. De igual manera en el distrito tercero con cabecera en Río Bravo la candidata será María del Carmen Pérez quien tendrá como contrincante priísta a Copitizi Yesenia Hernández. En tanto, que en el sexto distrito con cabecera en ciudad Mante el candidato panistas es Vicente Verastegui Ostos que por el PRI enfrentará a Florentino Saenz Cobos

En el distrito ocho con cabecera en el puerto de Tampico la beneficiada con la candidatura fue María del Rosario González Flores y enfrentara a Elvia Holguera. En lo que se refiere a distrito noveno con cabecera en Reynosa el Pan eligió como su candidato al ex priísta Ernesto Robinson Terán quien enfrentara al priísta Gustavo Rico.

Asimismo los panistas designaron una lista no definida de candidatos a diputados plurinominales, en la que la alcaldesa panista de Reynosa figura en novena posición de su partido, Francisco Javier Garza Coss ocuparía la posición número 18 de la misma lista, Mariela López Sosa en el número 27 y Luis Tomas Vanoye Carmona, el panista de mil batallas va en la posición número 34.

En otro orden, la esposa del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, Mariana Gómez encabezó en la ciudad de Matamoros un ciclo de conferencias de la Gira Vive sin Drogas, acto en el que participaron miles de jóvenes.