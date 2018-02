Humo Blanco

Clemente Castro González

Medio soltó prenda el dirigente del PRI, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, al declarar que de los 16 alcaldes con que cuenta su partido en la entidad, nueve están listos para competir por la reelección mientras que el resto se encuentran en una especie de revisión, por el mando tricolor.

Suponemos que entre los nueve van ÓSCAR ALMARAZ SMER, JESUS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, DIEGO GUJARDO ANZALDÚA y MAGADALENA PERAZA GUERRA, de Victoria, Matamoros, Río Bravo y Tampico, en forma respectiva.

Uno de los municipios en que todavía no hay consenso es en Valle Hermoso, en donde es presidente DANIEL PÉREZ ESPINOZA.

Sucede que ahí, según GUAJARDO MALDONADO, hay inquietudes de al menos otro prospecto por lo que habrá de valorarse la situación.

Y el que le hace ruido al actual edil no es otro que EFRÁIN DE LÉON LEÓN, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), alguien que ya fue alcalde de Valle Hermoso y al cual se le liga al sexenio anterior.

También el guía priista, en conferencia de prensa, habló de que van adelantados en tanto que 12 aspirantes a presidencias municipales van en unidad y cito el caso de Altamira, con CARLOS GONZÁLEZ TORAL, Antiguo Morelos en donde se perfila ROSARIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, mientras que en Casas hay “consenso” a favor de MIRNA SÁNCHEZ LÓPEZ.

De igual manera se mencionó en Reynosa a SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN, en Madero a ROBERTO CHAPA, Miguel Alemán a SERVANDO LÓPEZ MORENO y en San Fernando a GABRIEL DE LA GARZA, entre otros.

De manera que todavía el trabajo será arduo para la dirigencia del tricolor porque hay localidades en que hay tres o cuatro aspirantes a munícipes, los cuales se sienten con merecimientos para ser las o los elegidos.

Aunado a ello, tendrá que hacerse efectivo lo del 50 por ciento de candidaturas para las mujeres por lo de la equidad de género.

Por lo pronto ya se emitió la convocatoria, en la que se precisa que van 22 precandidatos a someterse a la convención de delegados y 21 serán designados.

El registro de prospectos se dará el sábado tres de marzo; el seis saldrá el dictamen de procedencia y para el 10 se definen las candidaturas.

Con respecto a las preferencias electorales de los ciudadanos, desestimo la reciente declaración del ex gobernador de Zacatecas, RICARDO MONERREAL ÁVILA, quien aseguró a reporteros que el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y su candidato a la presidencia, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, van en primer lugar, Acción Nacional (PAN) en segundo sitio y su abanderado del tricolor en tercero.

De acuerdo a GUAJARDO MALDONADO es el PRI el que va en el lugar número uno y señaló que MORENA va en tercero. “Ni partido son en la entidad”, ironizó en alusión a que dicho partido no cuentan con estructura.

Cabe señalar que en el presídium se contó con la presencia de ALEJANDRO GUEVARA COBOS, aspirante al Senado de la República.

En otra cancha política tenemos que FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, tronó en contra el gobierno federal y demandó que se baje de 16 a 8 por ciento el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la región fronteriza.

Desde su perspectiva, la administración federal perdió el rumbo de la economía, al menos en la referida región.

“No puede sostenerse que vamos por buen camino a partir de una Reforma Fiscal irresponsable que colocó en total desventaja a la frontera norte del país”, sostuvo en rueda de prensa dada en Reynosa en la cual se hizo acompañar por diputados locales fronterizos del PAN.

La verdad es que ya era hora que “Kiko” se soltara para tratar de ponderar el proyecto que arropan en su instituto.

Y es que, en medio de la rebatinga por mostrar las mejores propuestas a los electores, sería un despropósito quedarse cruzado de brazos o rezagarse, en una contienda que es bastante competida.

Cierto que, en su momento, diputados federales panistas se rebelaron en contra de la decisión de homologar el IVA en la frontera norte, dadas las repercusiones que traería.

De ahí que deban marcar su territorio porque la idea que priva es que ellos fuero coparticipes de los diversas de los adefesios que se aprobaron y dañan a sectores sociales y económicos.

Ni más, ni menos que…”juntos pero no revueltos”.

AL CIERRE

En gran problema podría estar metido ANTONIO LEIJA VILLARREAL, alcalde de Tula, si se le comprueba que hizo una transa para embolsarse varios millones de pesos.

Sucede que una comercializadora con domicilio fiscal en Zapopan, Jalisco, le habría facturado “NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS MN, 00/100” por concepto de “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 850 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, LED CREE, GARANTÍA 10 AÑOS, CERTIFICACIÓN NOM, ANCE.

El punto es que no aparecen las luminarias y voces del municipio empiezan a sospechar que puede tratarse de un acto reñido con “la moral y las buenas costumbres”, entiéndase una ratería de “Toño Láminas”.

Ya verá usted que, en los días por venir, habrá mucha tela de donde cortar sobre tan espinoso asunto.

A propósito, JOSÉ LUIS CONTRERAS DE LA FUENTE, decano del periodismo, indaga al respecto y seguramente descubrirá lo que permanece oculto y despide un tufo de corrupción.

En calidad de mientras nos enteramos de que, el documento citado, llegó a manos del PRI y será material para sacarle sus trapitos al sol al edil, en la antesala de su posible reelección.