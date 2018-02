Martín Sánchez Treviño

A excepción del PRI y el PAN, los demás partidos que participan en la competencia electoral como son Morena, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Panal, Partido Verde y el PRD se han caracterizado por nominar a prospectos con fama, y por lo mismo la fama en tareas extrañas al ejercicio de la política, quizá es el aderezo agrio en el resultado final de la competencia.

Si bien el PRD fue el primer partido que se caracterizó por nominar artistas, intelectuales y en general personalidades letradas como escritores. En esta nueva época ese mismo partido ha demeritado sus propuestas.

Estos institutos políticos dan la impresión de que buscan ganar las elecciones con figuran que han destacado y tienen fama en el deporte, en la actuación en reality show. La oferta o candidatura de ganga van más allá de obtener el sufragio ciudadano. Ya que en más de uno de estos partidos está en juego el registro ante la autoridad electoral.

Es decir, mientras que los organismos electorales locales y federales se han modernizado al actualizar a los integrantes de sus consejos electorales con figuras no de renombre sino calificado, en el conocimiento y la investigación. La otra parte de los participantes -los partidos- dan preferencia al famoso no obstante a su incompetencia.

Y lo que menos importa es si el prospecto tiene antecedentes penales o ha tenido procesos judiciales en su contra. Mientras que el ministerio de educación impone machotes de contenidos para que los docentes se traguen los volúmenes y declararlos aptos para ocupar una tutoría, los otros sin una letra de por medio pueden ser electos en una urna, para representar a un segmento de la sociedad.

Ni es mi favorito el PAN como tampoco lo es el PRI pero es de llamar la atención que al menos en eso se distinguen de los demás partidos, pero también incurren en postular para los mejores cargos a sus parientes, que al final tienen las mismas prácticas de los partidos con menor número de militantes.

Ayer lunes la dirigencia priístas celebró una asamblea con representantes y aspirantes de los municipios de Abasolo, Antiguo Morelos, Bustamante, Casas, Victoria, Villagran, Xicoténcatl, San Fernando, Burgos, Gómez Farias, Tula, Soto La Marina, San Nícolas, Palmillas, Padilla, Ocampo, Nuevo Morelos, Miquihuana, Mante, Mainero, Llera, Jiménez, Jaumave, Hidalgo y Güemez.

El dirigente estatal de ese partido Sergio Guajardo Maldonado les dijo que hoy más que nunca están obligados a ser institucionales, es decir, que si al final del proceso no resulta idóneo para competir, deben sumarse a quien le disputaron la estafeta. En otras palabras Guajardo como luego se dice, les leyó la cartilla.

Ya que algunos de estos se creen “divos” para ir a la competencia electoral, por ese motivo el dirigente priísta enérgico en su pronunciamiento, aunque no falto alguno de los prospectos que busco desacreditarlo, quizá porque intuye que no saldrá favorecido.

En otro orden el Rector de la Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández inauguró en Reynosa un Centro de Innovación Tecnológica en Electricidad y Electrónica que busca fortalecer la investigación y el crecimiento de los recursos humanos que promueve la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el norte del estado.

Asimismo en su visita a la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe , Suárez Fernández dio el banderazo a las nuevas instalaciones, de laboratorios, principalmente en Radio Frecuencias, Sistemas de Control Automático, Dispositivos Electrónicos, Mecatrónica, Optoelectrónica, entre otras carreras universitarias.

En este centro desarrollan investigación científica los alumnos y profesores que cursan la Maestría y el Doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, programas que están acreditados por su calidad a nivel nacional en el PNPC de la SEP y CONACYT.