Marco A. Vázquez

Viene una oleada más de desprestigio contra Tamaulipas como si los que aquí nacimos y aquí vivimos fuéramos culpables de lo que presuntamente hacen algunos políticos.

Lo más triste para los tamaulipecos es que solo nos toca el descredito, la mugre y jamás vemos todo el dinero que le quitan a los políticos acusados de que nos robaron o nos vendieron a la delincuencia a cambio de dólares a montón.

Le hablaré de dos temas que aunque parecen diferentes tienen un mismo origen, la administración de Tomás Yarrington.

Por lo pronto, desde Italia se da a conocer que el ex gobernador del Estado será extraditado en los próximos días o meses a los Estados Unidos, ya dijeron que a México no, o tal vez no, pero vieron firmeza en la petición de la justicia americana quien acusa a Yarrington de proteger delincuentes, lavado de dinero, operaciones con dinero de procedencia ilícita y muchas cosas más.

Le insisto, los tamaulipecos de todo lo que hemos visto que tiene de fortuna mal habida o bien habida el exgobernador no veremos un centavo con todo y que presuntamente nos robaron a nosotros y en lo que si no hay duda es que a quienes perjudicaron con sus acciones fue a los tamaulipecos.

Deberían, nomás en un acto de justicia, las autoridades correspondientes del gobierno de México como son la Secretaria de Relaciones Exteriores y su Fiscal general o Procurador, reclamar lo que pertenece a quienes acá vivimos, hacer gestiones para que el dinero, propiedades o recursos de todo tipo que se aseguren en el proceso contra el ex gobernador y cómplices se regrese a Tamaulipas como una forma de indemnización, de resarcir daños.

Pero la política no es así, las autoridades federales de México ni siquiera han sido capaces de comprobar los delitos de los que acusan al ex gobernador al grado de que las instancias judiciales de Italia no les aprobaron la petición de extradición de Yarrington.

Eso es lo que duele, que el dinero que presuntamente nos robaron o que obtuvieron a cambio de causarle un daño a esta sociedad se quede en otra parte y que nosotros solo nos toque pagar los platos rotos como probablemente puede pasar con el tema de otro ex mandatario, de Eugenio Hernández pero eso, como dice la Nana Goya, será otra historia que narraremos en su momento.

Sobre el caso lo otro que se le relaciona es el nombramiento que recibió Baltazar Hinojosa Ochoa, ex candidato a gobernador de Tamaulipas como Coordinador de Estrategia para el Campo en la campaña del candidato del PRI a la presidencia de la República, es el único tamaulipeco que se encuentra en ese nivel y que, en la remota eventualidad de que gane el PRI ahora si pudiera ser Secretario de Estado, en Agricultura como lo ha querido siempre.

Pero, de entrada, la preocupación de Balta, y del PRI o Meade, debe ser el tema de Yarington, quien es compadre de Hinojosa Ochoa y que lo patrocinó políticamente en el Estado, quien lo hizo gran parte de lo que ahora es.

No, no decimos que sea Balta como Yarrrington o lo puedan acusar de lo mismo, pero trabajo con él en su administración, fue muy cercano y seguramente van a querer embarrarlo en un tema que no fue capaz de deslindarse inteligentemente en su campaña para la gubernatura.

Y ahí es donde nace la pregunta, pa´ donde van los del PRI con esos hombres y mujeres que han de coordinarle la campaña a Meade, quizá Balta sea muy decente, es un hecho que resulta ser un hombre inteligente y de propuesta, trabajador, pero en su contra esta la percepción ciudadana ya que pocos, muy pocos, le creen su castidad en el tema de la corrupción y otros problemas que en a los tamaulipecos nos tienen en este momento en la zozobra…

En otras cosas… Con la finalidad de fortalecer el compromiso de trabajar de manera transversal en el tema de los derechos humanos, el secretario de Bienestar Social, Gerardo Peña Flores y el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), José Andrés Suárez Fernández sostuvieron una reunión de trabajo y en donde se presentó de manera formal al titular de la máxima casa de estudios el programa Círculos universitarios con la intención es firmar un convenio de colaboración e invitar a los alumnos de la institución educativa a ser parte de otros programas con los cuenta la secretaría para reestructurar el tejido social en Tamaulipas.

Actualmente, son 80 estudiantes de la UAT los que participan en 10 Círculos Universitarios de Derechos Humanos en los campus de Reynosa Aztlán y Reynosa Rodhe y se pretende que el número crezca en los próximos meses.

Este programa está a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Atención Social a las Violencias, que titula Ernesto Ferrara Theriot, mediante la Dirección de Derechos Humanos, y se basa en realizar conferencias a estudiantes de educación media superior, bajo el tema “Derechos Humanos ¡Conócelos! ¡Vívelos!”, posterior a estas pláticas se invitan a los alumnos a conformar los Círculos Universitarios, con el fin de desarrollar proyectos de promoción, capacitación, estudio e investigación sobre los derechos humanos.

