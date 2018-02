Martha Isabel Alvarado

.-Jóvenes estudiantes, dan ejemplo

.-Tráfico de armas, el eterno debate

.-Rosario Robles, echó la ‘sal’ a EPN

.-Garza Barrios, ‘acapara’ reflectores

Gran ejemplo, están dando al mundo millares de jóvenes de Estados Unidos, que han levantado su voz exigiendo al Presidente de aquel país, DONALD TRUMP, un mayor control de armas.

Desde el 14 de febrero pasado, en que un tiroteo dejó saldo de 17 muertos en una secundaria de Parkland, Florida, a manos de un ex miembro de esa comunidad estudiantil de nombre NICOLAS CRUZ, las protestas no han cesado.

Un grupo de sobrevivientes de dicha masacre, inició el movimiento por el control de armas, mismo que se ha replicado en varios estados de la Unión Americana, y redundará en una marcha nacional a celebrarse el próximo 24 de marzo.

Personalidades como el famoso actor GEORGE CLOONEY y marcas de renombre como Gucci, han manifestado ya su apoyo a dicha marcha, para ejercer mayor presión, en busca de respuestas.

No obstante, hasta ahora, el inquilino de la Casa Blanca solo ha acatado a proponer la ‘brillante’ idea de dotar de armas a los profesores, a fin de que ellos salgan ‘al quite’, ante los cada vez más frecuentes episodios de violencia protagonizados en las escuelas.

En tanto que la celebérrima Asociación Nacional del Rifle (NRA) en voz de su Presidente WAYNE LAPIERRE, culpó de la violencia en Estados Unidos a la droga que viene de México, y aseguró que esa es una de las razones por las que los estadounidenses poseen armas.

Por asociación de ideas, cabe recordar que el 15 de diciembre pasado, en una Mesa de Diálogo organizada por la Cámara de Comercio de McAllen, misma que tuvo lugar en el Valle de Texas, el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para establecer acciones conjuntas enfocadas a frenar el tráfico de armas.

Propuesta que fue respaldada por el Congresista del Partido Demócrata, HENRY CUÉLLAR, representante del Distrito 28 con sede en Laredo, quien también participó en el evento.

Al que le volvió a ‘llover’ duro y macizo en las redes sociales el fin de semana, fue al Presidente de México, ENRIQUE PEÑA NIETO, podría decirse que esta vez “sin deberla, ni temerla”, por cuanto no fue él personalmente el que izó la bandera nacional con el Escudo al revés, durante la ceremonia conmemorativa del 24 de febrero.

Como se dice vulgarmente, los miembros de la Sedena ‘repitieron el numerito’, solo que esta vez no fue un helicóptero el que manejaron con falta de pericia (como el de Chiapas, que en su desplome mató a 13 personas), sino el izamiento de la Bandera Nacional, aspecto en el que se supone son expertos.

No hay que descartar que la ‘sal’ le haya caído a EPN, en la ceremonia del Día de la Bandera, por incorporar en primera fila a la Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, ROSARIO ROBLES, que estaría siendo acusada del desvío de más de 3 mil millones de pesos.

Por cuanto hace a los asuntos de Tamaulipas, Nuevo Laredo fue ayer domingo el epicentro de la actividad política, al tenor de la visita de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que vino acompañado de su Coordinador para la zona norte RICARDO MONREAL ÁVILA y su hijo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ BELTRÁN.

Llamó la atención un cambio de sede de última hora, en torno al evento con estructura electoral que fue el propósito central de la agenda. Mismo que estaba programado en el salón “Almendros”, y finalmente se llevó a cabo en “Recepciones Daleth”, sitio al que AMLO arribó con tres horas de retraso.

De hecho, los trabajos de dicha reunión los inició desde las 13:30 horas, el junior del candidato presidencial de Morena, a quien todo mundo identifica como “Andy”, quien por cierto llegó al lugar escoltado por el Enlace Nacional, RENATO MOLINA ARIAS. Mientras que AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL arribaron por separado, rayando la 1:00 de la tarde.

El ex alcalde CARLOS CANTUROSAS dijo a este espacio que no fue convocado a dicho evento, pero durante la gira se comentó que AMLO lo saludaría en privado, tal como lo hizo con la editora NINFA DEÁNDAR MARTÍNEZ. Quien de plano ‘acaparó’ reflectores, fue el también ex alcalde RAMÓN GARZA BARRIOS, desde el momento en que recibió al tabasqueño en el aeropuerto. ¿Ahí la lleva?.

CONTRAFUEGO: A ver si no llega tarde a las urnas.

Hasta la próxima.