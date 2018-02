Marco A. Vázquez

Vivas, hurras, y hasta porras lanzó el Obispo de Victoria, Antonio González Sánchez, a la Secretaria de Salud y otras dependencias que anunciaron en vacaciones ya no se distribuirán más preservativos en las playas ni sitios de recreo.

Según el Obispo, el repartir condones entre los muchachos solo los alentaba a tener relaciones sexuales aunque no lo tuvieran planeado con sus parejas.

La verdad es que el líder de la iglesia católica se equivoca en su apreciación como lo harán quienes dejen de repartir los preservativos si es que eso llega a ocurrir, de por sí los jóvenes, gratis o en venta, no los utilizaban o lo hacían de manera incorrecta es un hecho que sin tenerlos a la mano el riesgo de embarazos y enfermedades de transmisión sexual será mayor.

Hace unos años se hablaba de que cada día la Secretaria de Salud de Tamaulipas atendía 36 casos nuevos de embarazos en niñas de los 10 años en adelante, los datos deben ser preocupantes y quizá suficientes para hacer callar a muchas organizaciones religiosas que pecan de puritanas, más silencio deben guardar cuando se trata de programas de prevención como el repartir preservativos.

Obvio es que se requiere mucho hablarle a la juventud del tema, decirles que todo tiene sus tiempos, lo que significa el amor, del valor que tiene cada mujercita y cada niño, de que son días de escuela, libros, desarrollo emocional y de conocimientos pero no de andar cargando pañaleras y con un bebe en brazos que quizá le rompa todos sus proyectos de vida, en eso no hay vuelta de hoja.

Sin embargo tampoco se deben cerrar los ojos a la realidad, los problemas que padecemos son muy serios por lo que no solo necesitan procurar repartir condones en las playas o centros de recreo sino también en secundarias, preparatorias y los salones de las universidades.

No, eso no es promover la promiscuidad ni las relaciones sexuales a temprana hora, es prevenir porque usted y yo somos adultos y sabemos que no hay nada que controle los instintos en determinadas ocasiones, los 36 casos diarios de embarazos ilustran lo que le digo, el que Tamaulipas ocupe los primeros lugares en ese problema lo confirma.

Reza el viejo y conocido refrán que más vale prevenir que lamentar y en este caso no se equivoca, los embarazos en niñas son un costo muy alto para el Estado y para cada uno de nosotros, significa tener dos niños que a los 10, 11, 15 o 17 años se deben convertir en adultos con todas las desventajas, sin poder emplearse en algo formal y en riesgo constante de caer en la tentación de delinquir para conseguir dinero o comida.

Para sintetizar, hay niñas de sexto de primaria que se están embarazando, quizá sea una o 10, tal vez para usted sean pocas pero se equivoca, una sola significa un par de vidas echadas a perder y una nueva que vendrá, seguramente, a sufrir.

Condones, si, para todos, que se repartan pero sin descuidar nunca la enseñanza de los riesgos del sexo, ni la información, digo, más vale eso a estar embarazados, porque todos los bebes que nacen de madres muy jóvenes le cuestan a la sociedad, nos roban una niña y un niño para ponerlos con una responsabilidad a trabajar donde puedan y quizá hasta exponerlos a que hagan lo que sea necesario arriesgando sus vidas y la libertad, o, ¿usted qué opina?

En otras cosas…. con una inversión cercana a los 800 millones de pesos, la aplicación de más de mil acciones para combatir las causas del delito, así como la ampliación de los polígonos de atención, arrancó la segunda etapa del Plan Integral de Intervención “Unidos por Reynosa”, puesta en marcha por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en la colonia Lomas del Real de Jarachinas.

La estrategia prevé la participación de 17 dependencias con 65 programas y un presupuesto inicial de 500 millones de pesos al que se sumarán 300 millones de pesos anunciados por el mandatario tamaulipeco, lo que ha permitido ampliar el programa a 20 colonias más en los polígonos 1 y 2, e incorporar un tercer polígono con 10 colonias, entre las que destacan las colonias Jarachinas, Vista Hermosa y Puerta del Sol.

En suma, Unidos por Reynosa atenderá 83 colonias del municipio en las que habitan más de 220 mil personas a las que se brindarán distintos servicios de seguridad pública, bienestar social, desarrollo económico, infraestructura urbana y espacios públicos, entre otros.

“Sé cómo nos dejaron la ciudad, el Estado. Pero las cosas están cambiando para bien, nadie dijo que esto iba a ser de la noche a la mañana, pero si les dije que iba a poner mi mayor empeño, capacidad y entrega, sobre todo voluntad política para hacer de Reynosa nuevamente una ciudad digna para vivir, una ciudad segura. No voy a descansar hasta restablecer la paz en mi ciudad”, manifestó el gobernador García Cabeza de Vaca, acompañado por su hija Mariana García Gómez.

