Humo Blanco

Clemente Castro González

A éstas alturas nadie puede establecer con certeza quien será el próximo presidente de la República, aunque queda claro que el adversario a vencer es ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Porque el ex jefe de lo que hoy es la Ciudad de México (CDMX), ha sabido capitalizar los errores de sus contrincantes y es el que, a decir de los expertos, mejor a interpretado el clamor popular que priva en el país, dado los graves problemas que se padecen.

Todavía falta un buen trecho en el proceso electoral y más vale hacer a un lado las predicciones sobrenaturales de videntes, espiritistas, brujos y chamanes.

Tampoco puede dárseles mayor seriedad a las encuestas, salvo honrosas excepciones, que marcan determinada tendencia sobre preferencias ciudadanas.

De igual manera no es recomendable caer en las trampas de medios de comunicación que disfrazan sus intereses, económicos y políticos, al tratar de venderle a las audiencias determinada “marca”.

Mejor atenernos a lo que nos dicta la conciencia y a las propuestas serias y viables, sin dejar de observar quien las emite.

Queda claro que RICARDO ANAYA CORTÉS, de la alianza “Por México al Frente”, es un prospecto inteligente, sagaz y que ha sabido sortear dificultades para llegar hasta donde se encuentra ahora.

Sin embargo, los tiros de precisión que le están mandando sus contrarios y la posibilidad de que haya algo de veracidad en los mismos, en cuanto a actos de corrupción, pudieran truncar su proyecto.

Con relación a JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, respaldado por el del PRI y otro par de institutos, no podría decirse que se encuentra en buen momento aunque sus amanuenses y seguidores se desgañiten para vender una percepción distinta.

De los independientes ni que decir, en tanto que andan aún enredados en la validación de las firmas de respaldo para aparecer en la boleta, en tanto que se les descubrieron que presentaron cientos de miles de firmas falsas.

Lo que si queda claro es que el que triunfe, de los tres “punteros”, traerá repercusiones para la entidad.

Si queda ANAYA CORTÉS, será de gran beneficio para el grupo en el poder en Tamaulipas, en especial para el gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Incluso los futurólogos ya ven al mandatario en una secretaría federal o en un cargo estratégico, apuntalando la aplicación de la Reforma Energética.

Ahora que si queda MEADE KURIBREÑA no habría mayores sobresaltos en cuanto a la gestión del actual jefe del ejecutivo estatal, salvo que los priistas que andan dolidos por el “descontón”,que se les dio en los pasados comicios, quieran volver por sus fueros.

Ello con el añadido de que pueden traer respaldo central y de que le entienden al tema de la grilla.

Pero si el que se alza con la Victoria es LÓPEZ OBRADOR, el efecto no es fácil de predecir.

Y es que entre panistas resentidos, ex priistas conversos y la “izquierda emergente”, cualquier cosa puede suceder, políticamente hablando.

Recordemos que hace un par de semanas, el enlace en la entidad del comité ejecutivo Nacional de MORENA, el muy cuestionado RENATO MOLINA ARIAS, criticó a la actual administración.

Lo anterior sucedió en una rueda de prensa en la que estuvo el responsable de la circunscipción numero dos, de ese partido, RICARDO MONRREAL ÁVILA, mismo que, dicho sea de paso, no se solidarizo con lo expresado por el diputado federal.

Sin duda que lo que esta por venir habrá de incidir en las actuales condiciones políticas y eso seguramente lo tienen previstos los jerarcas de Acción Nacional y su líder real.

RULETA

Las luminarias priistas que tienen fuertes amarres en el ámbito central con grupos de poder, apuestan a que a sus amigos y padrinos les vaya bien.

Por lo pronto al legislador BALTAZAR HINOJOSA OCHOA le dieron un buen lugar en el equipo de campaña de MEADE KURIBREÑA, al ser nombrado en el área de Estrategia para el Campo.

De modo tal que si logran la hazaña, al matamorense le va ir requetebién y, en ese sentido, podría ocupar el espacios que han dejado grupos otrora fuertes del tricolor.

Lo cierto es que HINOJOSA OCHOA ha demostrado que le sabe a este tipo de asuntos y de ahí que no se puede decir que esta de vuelta en tanto que no se había ido y menos jubilado en tales menesteres.

Pero tampoco estarían desahuciados AMIRA GÓMEZ TUEME, ni MERCEDES DEL CARMEN GUIILEN VICENTE o FELIPE SOLÍS ACERO.

A la primera se le ubica cercana a MANLIO FABIO BELTRONES, mientras que a los segundos se les liga con MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG.

También la ex lideresa tricolor, BEATIAZ PAREDES RANGEL tiene a sus amigos y amigas en tierra cueruda.

Alguien que no esta fuera de la jugada es el diputado EDGAR MELHEM SALINAS y seguramente CARLOS FLORES RICO y ni que decir de CRUZ LÓPEZ AGUILAR, MANUEL CAVAZOS LERMA.

AL CIERRE

En Casas la situación política y familiar de reconocidos personajes, incluido el alcalde, ARTURO BARRÓN, no esta en su mejor momento.

Sucede que por algún motivo votos seguros del entorno cercano del edil van a ir a los contrarios.

Otro que no la trae todas consigo es el ex alcalde priista y líder de la Asociación Ganadera local, JORGE HINOJOSA.

Ya sabe usted, las redes sociales no respetan colores, puestos, ni condición social.