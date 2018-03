Humo Blanco

Clemente Castro González

Los priistas son expertos en estrategia política y les queda claro que deben bajar de la pelea a RICARDO ANAYA CORTÉS, para que sea su candidato, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, el que se beneficie de la alianza de facto del tricolor y Acción Nacional y otros institutos, en la recta final de la contienda, para hacer montón a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR e impedir que éste llegue a la Presidencia de la República.

De manera que el cálculo ya se hizo y de lo que se trata es de que “Pepe Toño” en realidad sea alternativa pero, es evidente que le hace sombra el panista, al que quieren hacer “perro del mal”, políticamente hablando.

Es decir, la pela por ahora se da entre el segundo y tercer lugar, en donde uno quiere escalar puntos en la preferencia ciudadana para acercarse a LÓPEZ OBRADOR, mientras que el tercer, se supone que es MEADE, trata de alcanzar a su adversario de coyuntura y hacerlo a un lado para ser el quien encabece la gran coalición en contra del tabasqueño, en los meses por venir.

De modo que los “garrotazos” entre priistas y panistas, al menos en la cúpula, esta bastante subido de tono, al grado de que no bajan a ANAYA de lavador de dinero, mentiroso y corrupto.

A ese golpeteo y haciendo eco de ENRIQUE OCHOA REZA, dirigente nacional del PRI, se sumó SERGIO GUAJARDO MALDONADO, quien tipifico a su adversario de mentiroso y defraudador de la confianza de los ciudadanos por el sonado caso que se le sigue al queretano.

Por cierto, al que le acaban de dar su nombramiento en la campaña de MEADE es a EDGAR MELHEM SALINAS, coordinador de los diputados priista tamaulipecos en la cámara baja.

A partir de ya, es el coordinar estatal del candidato priista en Tamaulipas, teniendo en calidad de inmediata superior a ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA, responsable de la Circunscripción número dos, en la cual se ubica a la entidad y Zacatecas, San Luis, Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León y Querétaro.

Lo que se sabe es que a dicha encomienda llega MELHEM debido a su trabajo y relaciones, es decir, sin padrino a nivel de algún ex gobernador del estado.

Cabe señalar que en otras elecciones para la presidencia de la República los coordinadores fueron, en el 2000, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, con FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, mientras que en los comicios del 2012 le toco la encomienda a CESAR GONZÁLEZ GARCÍA, apuntalar la campaña de ENRIQUE PEÑA NIETO.

La referencia es que, ambos personajes, entregaron malas cuentas a sus líderes en tanto que el PRI ha perdido las tres últimas elecciones por la jefatura del ejecutivo federal.

Pero son otras circunstancias, complejas sin duda, en las que a MELHEM le toca aportar su conocimiento, talento y esfuerzo a la causa tricolor.

Ni modo de decir que la lleva sencilla en un entorno en el cual gobierna una administración panista, en donde el Revolucionario Institucional no se encuentra en su mejor momento y en el que el abanderado tricolor que quiere sustituir a PEÑA NIETO no levanta.

Y sin más nos vamos a otro “feudo”, ya que éste miércoles se dio una sorpresa, impensable en los meses, semanas y días anteriores.

Ahí tiene usted que la dirigencia del PAN en la entidad analizó el complicado escenario de Reynosa y prefirió que MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ, vaya por la reelección y sacrificó a JOSÉ MARÍA IBARRA MORENO, “El Chuma”, que hace poco solicitó licencia a la diputación local para ser el candidato rumbo a la alcaldía.

“El día de ayer, después de ver los últimos sondeos donde, si bien es cierto los números me dan par ganar, es mi compañera Maki Ortíz quien garantiza sobradamente el triunfo, razón por la cual he decidido no aferrarme a seguir. Y privilegiando la unidad, he decidido declinar a su favor”, escribió “El Chuma”, en redes sociales.

Lo que entendemos es que se trata de ajustes estratégicos que deben apreciarse en el contexto estatal pero igual con respecto a la competencia que se libera en lo nacional.

Nos queda claro que el PAN no esta dispuesto a dejar ir votos y menos a perder las localidades ganadas.

Esa señal la vimos cuando se amagó a la diputada NOHEMÍ ESTRELLA, de desincorporarla de la bancada panista debido a que, el grupo que representa, determinó candidaturas municipales en su área de influencia, de manera unilateral.

Pero en lo cortito se dio marcha atrás y se impuso la fórmula “ganar-ganar” que, guardadas las proporciones y en otro contexto, no es distinta a lo que sucede en Reynosa.

Queda claro que los panistas prefieren cerrar filas, antes que exponerse a perder votos y la presidencia de dicha localidad fronteriza, en donde es casi seguro que vaya de candidato de MORENA, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, alguien que puede darles la pelea.

Eso con el añadido de que el priista, SERPAIO CANTÚ BARRAGÁN, en caso de no ser parte de un juego, de esos que se tejen en lo oscurito en la política, podría ser otro que no se descartarse para dirigir los destinos de Reynosa.

AL CIERRE

El diputado RAMIRO SALAZAR, demando que JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, alcalde de Matamoros, cubra la deuda que éste contrajo y que suma, a juicio del legislador, 300 millones de pesos.

Según el representante popular, se ha realizado un verdadero atraco al municipio y cito el caso del ex director de comunicación social, EDMUNDO LOZANO, mismo que, dijo, embolsó 40 millones de pesos.