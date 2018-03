Nuevo penal no cumplía con reglamento y parámetros: SOP

Por Alfredo Guevara

Ciudad Victoria.- A finales de mayo o principios de junio, la Secretaría de Obras Públicas (SOP) espera poder licitar la rehabilitación y el nuevo proyecto que surgió, producto de un diagnóstico que se hizo a finales del 2017, del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) que se ubica a la salida de la capital del Estado, por la antigua carretera a Ciudad Mante.

Y es que el proyecto original de ese penal federal tuvo que ser replanteado, ya que no cumplía con el reglamento y otros parámetros que se establecen precisamente para la construcción de ese tipo de reclusorios, confirmó Cecilia del Alto López, titular de la SOP del gobierno del Estado.

Al arribar a sus oficinas, ubicadas en la torre Bicentenario comentó que la empresa que desarrolló el diagnóstico de las condiciones que imperan en ese penal, determinó que no se cumple con los parámetros, lo que dio origen a un ajuste para dar cabida a un nuevo planteamiento, cuya primera fase es movilizar a las personas que se encuentran recluidas en el centro de ejecución de sanciones.

“Definitivamente se replanteó porque de hecho el proyecto no cumplía con el reglamento y ciertos parámetros que ya marca la construcción de penales, la verdad es que no conozco a detalle pero la empresa que desarrolló y que revisó las instalaciones determinó que no se cumple, entonces están haciendo ajustes para dar cabida al nuevo planteamiento que ahorita en su primera fase es movilizar las personas que se encuentran en el penal de Victoria como primera etapa”, sostuvo.

Del Alto López estimó que elaborar el proyecto ejecutivo se llevará al menos hasta mayo de este año, que es cuando se estaría emitiendo la licitación, con el recurso que aprobó el Congreso de mil 700 millones de pesos, que es de lo que pidió autorización el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para obtenerlos vía crédito.

La Secretaria de Obras Públicas convino en que una vez licitado y asignado el contrario, rehabilitar y realizar el nuevo proyecto del Cedes federal podría llevarse algo así como un año.

“Yo pensaría que el gobernador va a buscar que la constructora haga el menor tiempo posible, pero son mil 700 millones, ojala y pudieran terminarse por lo menos en un año pero yo creo que eso nos lo va a decir la licitación”, finalizó.