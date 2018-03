Martha Isabel Alvarado

.-Alcaldesa de Reynosa, por la reelección

.-Declina “Chuma”; coordinará campañas

.-‘Truco’, ‘Kiko’ y ‘Chito’, “para dos cosas”

.-Magda y Chuchín, se registran el sábado

Cuánta razón tuvo el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, cuando en el evento alusivo al Programa “Unidos por Reynosa” efectuado el pasado martes, dijo a la presidenta municipal de esta ciudad: “No te puedes quejar, alcaldesa”.

Aunque el Mandatario Estatal lo dijo en relación a la inversión de más de 800 millones de pesos proyectada para Reynosa, ahora se sabe que Ortiz Domínguez tendría muchos motivos más para no quejarse, sino todo lo contrario.

Resulta, que en ‘encerrona’ que tuvo en Reynosa el Jefe Político del estado, el martes por la tarde, con la alcaldesa precisamente, y el Secretario General de Gobierno CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, además del diputado con licencia JESÚS MA. MORENO IBARRA, surgieron tremendas novedades.

Tal como lo dio a conocer (en primicia) el periódico digital “Reporteros en la Red”, tras una última evaluación de las Encuestas inherentes a Reynosa, en las que Ortiz Domínguez presentaba mejores números que “Chuma” Moreno, el Jefe Político del estado habría dado ‘luz verde’ a la alcaldesa, para buscar la reelección.

De lo anterior se infiere, que los operadores políticos a los que fue encomendado el posicionamiento de Moreno Ibarra, resultaron bastante mediocres.

Obviamente, estamos hablando del Secretario General de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, del dirigente estatal del PAN, FRANCISCO “Kiko” ELIZONDO, e incluso del ahora ex Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y pre candidato a la alcaldía de Matamoros, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, “Chito”, que nomás ‘testereó’ a lo pendejo a la alcaldesa.

Bien dicen, que cada quien tiene sus prioridades.

En el caso de “El Truco” Verástegui, bien que pudo hacer candidato a diputado federal del distrito 06 a su hermano VICENTE, y a su cuñada NOHEMÍ GONZÁLEZ candidata a la alcaldía de Xicoténcatl, pero no pudo ayudar a su Jefe a posicionar el proyecto de “Chuma”.

Y qué decir de ‘KIKO’ ELIZONDO, que ha obtenido muy buenos beneficios del gobierno estatal, como la posición de Jefa de la Oficina del Registro Público de la Propiedad en Matamoros, para su queridísima ZULEIMA CORTÉS GÓMEZ.

Además de lograr la postulación de su hijita PERLA PATRICIA ELIZONDO QUINTANILLA para una regiduría en Matamoros, pero de ayudar al Jefe a mejorar el posicionamiento de “Chuma”…nada. Y ahí están las consecuencias.

El colmo de la ineptitud de los ‘operadores políticos’ antes mencionados, sería que el virtual candidato de Morena, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, termine agenciándose la alcaldía de Reynosa.

Por lo pronto, el aludido propició el cambio de ‘pichada’.

A través de sus redes sociales, a media mañana de ayer, “Chuma” Moreno expresó: “después de ver los últimos sondeos en donde, si bien es cierto los números me dan para ganar, es mi compañera Maki Ortiz quien garantiza sobradamente el triunfo, razón por la que he decidido no aferrarme a seguir, y puntualizó: “Privilegiando la unidad, he decidido declinar a su favor”.

Reveló el diputado panista con licencia del 6º. Distrito, que aceptó la invitación de su Partido a coordinar las campañas.

No lo especificó “Chuma” en su ‘tuit’, pero según se sabe, coordinaría en Reynosa la campaña del candidato presidencial RICARDO ANAYA, así como las de Senadores, diputaciones federales, y la alcaldía.

Por otro lado, las cosas no le pintan tan mal al PRI, considerando que ayer la alcaldesa de Tampico, MAGDALENA PERAZA GUERRA confirmó que se registraría este sábado 3 de marzo para buscar la reelección, misma fecha en que hará lo propio el alcalde de Matamoros, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE. Dos ‘gallos’ muy competitivos, a no dudarlo.

En Reynosa, el llamado “Médico de los Pobres” SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN, refrenda que será abanderado del PRI y anuncia que será el sábado también cuando solicite formalmente su registro.

CONTRAFUEGO: O sea que cada quien para su santo.

Hasta la próxima.