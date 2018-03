“Sí me voy a registrar”: Óscar Almaraz

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Al comenzar una jornada de trabajo, el alcalde de la capital, Óscar Almaraz Smer, confirmó que si se registrará en busca de la candidatura para reelegirse como presidente municipal de Ciudad Victoria.

“Pues sí, evidentemente, como ustedes saben, hay un proceso interno dentro del partido al cual yo pertenezco. Y está puesta una convocatoria. Quiero comentar que he recibido muchas muestras de apoyo de mucha gente de Victoria, he recibido muchas muestras de afecto, he recibido muchas muestras de cariño y bueno, quiero decirles que he tomado una decisión, sí me voy a registrar, si voy a participar en este proceso interno y lo haré por Victoria, porque Victoria necesita que hagamos más cosas por nuestra ciudad y lo haré siempre pensando en la gente”, expresó el edil.

En el resto de la entrevista hizo un recuento de algunos de los logros que se han alcanzado durante su administración.

Trascendió que su registro ante el PRI será este sábado a las 11:00 horas.