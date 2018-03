Ricardo Hernández

El poder de la palabra es brutal en muchos sentidos, puede afectar directa o indirectamente a personas, grupo de personas o masas.

Hoy atenderé este tema, situándolo en el futbol, como siempre, y en el como, ese poder de las palabras genera negatividad en el rendimiento de un jugador o un equipo…

Un jugador de futbol, por lo regular tiene sueños, objetivos, metas, siempre son cosas que él, dentro de su mente desde pequeño ha ido arraigando en su cabeza para llegar a ser un gran futbolista profesional o intentar serlo.

La experiencia adquirida de estar, de observar y leer un poco de futbol me ha llevado a la siguiente conclusión. En el futbol, durante los entrenamientos hay dos palabras muy comunes en los futbolistas, no en todos, pero esas palabras pesan y tienen una base sólida de “mediocridad” y algunas veces la intención de ser mala leche o mala persona… Las palabras a las que me refiero son “No Regales”.

El “No Regales” funciona como un mecanismo negativo, que tiene un emisor, que es el jugador mediocre y el receptor que es el jugador que por lo regular intenta dar un máximo esfuerzo. Estas palabras son regularmente utilizadas en los entrenamientos y su efecto no es fácil de detectar, hasta que el jugador ya no puede entregar su máximo esfuerzo y se vuelve mediocre o el equipo no rinde y se refleja en resultados negativos.

En el futbol, el máximo esfuerzo físico es la intensidad, y el jugador mediocre suele estar peleado con la intensidad, es por eso de la indicación o referencia del jugador mediocre hacia el jugador que intenta ser y hacerlo mejor, del “No Regales”.

Por eso el “No Regales” es importante erradicarlo, el jugador que utiliza esa frase es la manzana podrida del frutero. Un jugador que intenta, que lucha, que empuja, que alienta, que es un modelo a seguir de esfuerzo y dedicación, “Regala” todas sus condiciones para mejorar día con día.

El “No Regales” del futbolista mediocre por lo regular suena a broma, pero siempre lleva una doble intención, al final, el futbolista que “Regala” es el enemigo número uno del mediocre ya que es el jugador que elevará su potencial, y el que tendrá mayores oportunidades de crecer y avanzar.

Así que, jugador, si quieres tener las oportunidades de llegar alto en el futbol “Regala” tú Máximo esfuerzo en todo y “No Regales” atención a los futbolistas mediocres que, son solo eso “Mediocres”.