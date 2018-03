Marco A. Vázquez

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal dio a conocer su lista de las ciudades más violentas del mundo en el 2017 y tenemos, como en los viejos chistes, una notica buena, otra mala y la peor.

La buena noticia es que Ciudad Victoria que en el 2016 apareció como la número cinco de las ciudades más violentas del mundo para el 2017, en ese ranking, está en el número ocho, la mala es que Reynosa apareció en el lugar 38 de dicha lista y la peor es que los ciudadanos poco distinguimos la mejora.

A fuerza de ser sinceros se nota el trabajo que hace el Estado y la federación en el combate a la inseguridad y la violencia, en el caso del gobierno de Tamaulipas por primera vez puso a trabajar a sus fuerzas armadas y la policía estatal y ministerial actúan en el combate a la delincuencia, igual en conjunto con el trabajo de las autoridades federales han provocado el bajar los índices de violencia en la capital del Estado, según los comparativos mundiales, y además continúan manteniendo fuera de esa lista varias ciudades que ya tenían un lugar en la misma como Tampico, Nuevo Laredo y Matamoros.

Le insisto, con todo y la mejora en los números la percepción ciudadana no cambia, se sigue sintiendo miedo y no se deja de pensar que los delitos y la violencia son cosas de todos los días.

Lejos de percibir que es mala la postura de la gente hay que decir que eso ha ayudado en mucho a estar más cerca de los hijos y también a exigirle más a los gobiernos, a los presidentes municipales, gobernadores, al Presidente de la República y, si, también nos tiene más metidos en la próxima elección, entendidos de que tenemos que seguir mejorando y eso se logrará eligiendo a los mejores.

Otra injusticia más, en lo que respecta a la violencia, es que por años y años la gente del pueblo hemos culpado a políticos y gobiernos de todo lo que ocurre en la materia cuando la realidad es que tampoco hemos hecho lo que nos corresponde, que nos hemos alejado de nuestras obligaciones, peor aún, que muchas veces participamos en vender nuestro pueblo al negociar nuestro voto con el mejor postor o simple y llanamente votando por candidatos sin propuesta y de los cuales no se tenía la mínima esperanza de que se pusieran a trabajar a favor de la gente.

¿Qué sigue?, pues por un lado tomar muy en cuenta que vamos mejorando de acuerdo a estudios de organismos internacionales y por el otro no quitar el dedo del reglón, entender que el trabajo no ha terminado y no se percibirá avance alguno hasta en tanto no dejen de suceder hechos violentos en nuestras calles.

Sobre cualquier cosa, algo que no debemos olvidar, por ningún motivo del mundo, es que el combate a la violencia e inseguridad no se trata solo de tener más policías trabajando y más balas para los delincuentes, no, el combate real y de fondo está en las escuelas, los centros de salud y, finalmente, en oportunidades para que todos tengan una vida digna que los aleje de la tentación de delinquir por necesidad.

Dice el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal que en el caso de Ciudad Victoria somos la octava ciudad en el ranking de las más violentas del mundo, la verdad es que debemos sentirnos como la ciudad más violenta del mundo ya que solo así nos hemos puesto a trabajar juntos para salir adelante en este problema que lleva años y que no terminará mientras sigamos pensando que todo ha sido y es culpa de los gobiernos, no, ya son tiempos de comprender que es un problema de todos, provocado por todos, con la complicidad de todos y, por tanto, solo todos juntos podremos superarlo.

En otras cosas… Tamaulipas superó en 33 por ciento la meta de créditos de vivienda del año 2017, con el otorgamiento de 26 mil créditos por parte del INFONAVIT y una derrama económica de más 8 mil 700 millones de pesos, dio a conocer David Penchyna Grub, director general del Instituto, al presidir junto al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, una entrega de beneficios para la certeza jurídica del patrimonio de las familias en la zona sur conurbada.

“Logramos superar la meta crediticia en un más de 33 por ciento, la verdad es que quisiéramos acelerar más el crédito hipotecario, porque el crecimiento tuvo que ver mucho con mejoramiento, y hoy las condiciones están dadas para que casi de los 28 mil créditos de este año, podamos llegar prácticamente a los 28 o 30 mil créditos adicionales”, resaltó el funcionario federal.

Ante la presencia de trabajadores, familias y organizaciones empresariales, el gobernador Francisco García de Vaca y el titular de INFONAVIT, entregaron 2 mil escrituras del programa “Familia Infonavit”, signaron 3 convenios de colaboración y coordinación en la materia, reconocieron a 40 “Empresas de 10” que cumplieron puntualmente con sus aportaciones y amortizaciones patronales, además cancelaron 3 mil 200 hipotecas y se entregaron montos por devolución del saldo de la Subcuenta de Vivienda, recursos de los trabajadores administrados por el Instituto.

