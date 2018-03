Humo Blanco

Clemente Castro González

En grave enredo se metió la Procuraduría General de la República (PGR), entiéndase la presidencia de la República, en cuanto al caso RICARDO ANAYA CORTÉS, a quien se acusa de lavado de dinero y otros ilícitos.

Porque la investigación se hace cuando se ésta en proceso electoral y además se publicita.

Quizá si se tratara de algún otro país en donde se aplica la ley sin distinción no habría el menor problema pero esto se da en México, una nación en la cual se utiliza a las instituciones (PGR-Hacienda) para doblar a los oponentes o aquellos que son parte del sistema y se salen de la línea.

De modo que a los atacantes del panista no les queda de otra que llevar la presión hasta las últimas consecuencias, mientras que la Procuraduría no puede dar marcha atrás o de lo contrario caerá, aún más, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, el cual es el candidato oficial a la presidencia, por ahora.

Y no pueden encarcelar a RICARDO porque lo harán víctima y pocos serán los que van a creer que se trata de un acto sustentado en el derecho.

Propios y extraños saben que en dicho asunto puede haber ilícitos pero de lo que no hay duda es que lo del panista es algo con marcada dosis política.

El punto es que no le están pegando a alguien indefenso y de ahí que ANAYA CORTÉS pida al presidente, ENRIQUE PEÑA NIETO, saque las manos del proceso electoral.

De manera que a los estrategas se les esta indigestando su entramado y no se sabe en que va a parar.

El problema para la cúpula panista y priista, es que se están desgastando mientras su principal adversario, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, continúa consolidándose como alternativa para los comicios del próximo mes de julio.

Significa que cuando consideren prudente unirse para hacerle frente a su contrincante es posible que, dado su errores, no alcancen la meta.

Porque no puede ignorarse que el PRI y el PAN, en momentos cruciales, logran ponerse de acuerdo. Algo que los ciudadanos ya saben y los que no lo intuyen.

RULETA

La alcaldesa de Tampico, MAGDALENA PERAZA GUERRA, de ninguna manera la lleva fácil para continuar al frente de la ciudad y puerto.

Porque hay grupos priistas que no la llevan bien con la profesora y preferirán apoyar a sus contarios para que no se concrete la reelección.

A eso súmele que seguramente el voto magisterial va a estar dividido en tanto que habrá afinidad con MORENA y sus candidatos, al igual que con el Partido Acción Nacional (PAN) y Nueva Alianza (PANAL).

Pero el principal obstáculo para que la presidenta no tenga continuidad se llama JESÚS NADER NASRALLAH, mismo que trae el sello del partido en el gobierno.

Sin lugar a dudas “Chucho” tiene grandes posibilidades en tanto que es alguien reconocido en su natal Tampico y con suficiente arrastre popular.

Entre las fortalezas del distinguido militante del PAN se encuentra que conoce a la clase empresarial de su municipio, la cual tiene suficiente influencia para inclinar la balanza a favor de tal o cual candidato.

De manera que la posible jubilación de PERAZA GUERRA podría estar muy cerca.

Tampoco la lleva fácil es priista, DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, en Río Bravo.

Eso por el incumplimiento de las propuestas y expectativas hacia sus representados y debido al desgaste sufrido por en enfrentamiento que ha sostenido con el gobierno de al entidad, desde el inicio de su gestión.

Se espera que los operadores electorales albicelestes se apliquen a fondo dado que Río Bravo es una de las localidades que en la cual su alcalde se puso a jugar a las vencidas con el jefe político estatal.

Queda claro que los ciudadanos saben cobrar facturas cuando se le da la oportunidad y ello es factible que lo experimente el munícipe priista.

Entre los distinguidos militantes del PRI que buscan la reelección y dado su trabajo, no tendrán mayor problema, esta ÓSCAR ÁLMARAZ SMER de Victoria.

No es algo similar para JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, de Matamoros, a quien le tocará enfrentar a CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, un panista que va invicto en su tierra.

En Nuevo Laredo no se esperan mayores sobresaltos con ENRIQUE RIVAS CUELLAR, mismo que se perfila para seguir al frente de su municipio.

Sucede que el tricolor mandó a la competencia a un cartucho quemado como le es DANIEL PEÑA TREVIÑO, alguien que ya estuvo al frente del ayuntamiento y no se le recuerda precisamente por sus buenas obras.

Es de esperar que MORENA tenga presencia en la localidad fronteriza mencionada pero los guías del partido todavía no dan su visto bueno a favor de alguno de los personajes que se mencionan para competir por la presidencia.

Significa que están perdiendo valioso tiempo.

AL CIERRE

Éste martes se hará la presentación de la convocatoria “Inversión Joven”, en la sala de prensa de Palacio de Gobierno, a las 9:00 horas.

Asistirán GERARDO PEÑA FLORES, secretario de Bienestar Social y AYDÉ GONZÁLEZ GARCÍA y MON MARÓN, directora general de Inversiones y de Jóvenes Tamaulipas, en forma respectiva.

De igual manera se llevará a cabo la sexta feria nacional del empelo, en el Centro Cívico Gubernamental, en Victoria.

La actividad empieza a las 8:00 horas y concluye a las 14:00 horas.