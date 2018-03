Humo Blanco

Clemente Castro González

Al abordaje el nuevo secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, Contraalmirante AUGUSTO CRUZ MORALES, mismo que recibió el nombramiento de parte del gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

El Marino de alto rango, cuenta con maestrías en Administración Naval y Seguridad Nacional y diversas especialidades, entre ellas la de Análisis de Sistema e Informática.

Se trata de alguien que conoce la región en tanto que en su carrera de la vida se puede leer que fue titular de Seguridad Pública y Vialidad en el municipio de Monterrey de octubre del 2012 a febrero del 2015.

De igual manera se desempeño en calidad de Director General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia, en Nuevo León, de octubre del 2015 a febrero del 2018.

Llama la atención que el Contralmirante también fue Coordinador de los Centros de Fusión de Inteligencia de la Secretaría de Gobernación.

Es decir, el nuevo integrante del equipo de la actual administración estatal no deberá tener el menor problema para desarrollar la encomienda que le fue conferida en tanto que no sólo sabe acerca del territorio mediante informes sino que le tocó vivir la realidad de lo que se padece en la región y, en lo específico, en el vecino estado, en donde lo que sucede, en materia de inseguridad, guardadas las proporciones, no es muy distinto a lo que ocurre en la geografía tamaulipeca.

Estamos ante alguien que cuenta con datos y referencias privilegiadas o de primera mano, en relación a los grupos delincuenciales, sus áreas de influencia, estructuras, socios y negocios.

Recordemos que, desde agosto del 2015, se inauguró en Monterrey el denominado Centro de Fusión de Inteligencia para la zona noreste, que abarca cinco entidades, entre éstas Tamaulipas.

Ahí, a juzgar por lo que se ha dicho, se realiza un trabajo conjunto entre las áreas de inteligencia estatales y federales que se enfoca tanto a la región como a municipios y comunidades, a partir de la utilización de especialistas y moderna tecnología.

Ello a la par que se accede a bancos de datos que se tiene a nivel central y los que se cargan de cada entidad.

De modo que CRUZ MORALES antes y durante el tiempo en que estuvo en Nuevo León seguramente se “empapó” de información y referencias de esas que sirven para facilitar la “mayor efectividad en la lucha contra las estructuras de la delincuencia organizada”.

La lógica nos indica que podríamos entrar a una etapa mejor para salir de la escalada de violencia que se padece en localidades del estado.

Recordemos que acaban de darse a conocer que Tamaulipas cuenta con dos (Victoria y Reynosa) de las 12 ciudades más peligrosas de México, que figuran en una lista de 50 en el plano mundial.

Por lo demás, sabíamos que ya tenía listas las maletas el Vicealmirante, LUÍS FELIPE LÓPEZ CASTRO y que su relevo era inminente, según lo dijo el propio ex secretario.

Cabe señalar que en el rango, de acuerdo a el diccionario, “Contraalmirante o contraalmirante es un grado militar del escalafón de oficiales de la Armada, equivalente al de general de brigada en los ejércitos de tierra o en las fuerzas áreas. Es el grado de oficial general por encima del capitán de navío, e inmediatamente inferior al de Vicealmirante”.

Lo cierto es que llega otro “comandante del mar” y lo menos que se esperan son resultados con su abordaje.

AL CIERRE

Los diputados de la actual legislatura le hicieron un homenaje post-mortem, al ex gobernador, ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ.

En el evento habló el presidente de la Junta de Coordinación Política, GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, para resaltar el legado del ex mandatario y dar el pésame a la familia CÁRDENAS DEL AVELLANO.

“Éste Congreso del Estado le rinde un reconocimiento; es muestra de cariño y de esa gratitud social. Estimada señora, Doña Bertha del Avellano, admiramos su fortaleza y le agradecemos el honor de su presencia, de igual manera a Enrique Cárdenas (del Avellano), mi más sentido pésame de ésta representación tamaulipeca”, dijo el diputado.

A propósito de duelos, el día de ayer se supo del fallecimiento de la lideresa cañera, LETICIA CAMERO.

La aguerrida luchadora social, fue diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y fue una de las mujeres más combativas de dicho partido, por las causas de su gremio.

En otro tema tenemos que, éste miércoles estuvo en Victoria, el ex gobernador de Coahuila, RUBÉN MOREIRA VALDÉZ y actual secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI para reunirse con los y las aspirantes a diputaciones federales y la fórmula al senado, al igual que los prospectos a alcaldes, entre los que estuvo, ÓSCAR ALMARAZ SMER.

De igual manera se contó con la presencia de SERGIO GUAJARDO MALDONADO e integrantes del comité directivo del tricolor.

En el encuentro del tricolor llegaron CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA, responsable de la Circunscripción número dos, por parte del candidato presidencial del PRI, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA.

Otro que estuvo por acá es FELIPE ENRIQUEZ FERNÁNDEZ, Secretario de Acción Electoral del Revolucionario Institucional.

A propósito, suena cada vez con más insistencia la posibilidad de que MOREIRA VALDÉZ, asuma el liderazgo del PRI en sustitución de su actual guía, ENRIQUE OCHOA REZA, el cual, de plano, no ha dado el ancho.

De darse un movimiento así sería lo inverso a lo que pasó a HUMBERTO MOREIRA, hermano de RUBÉN, al cual tuvieron que bajar de la dirigencia del tricolor, en diciembre del 2011, por una serie de problemas, sobre todo la deuda que dejó en Coahuila, en donde fue también gobernador, por el orden de los 34 mil millones de pesos, lo que afectaba la campaña presidencial de ENRIQUE PEÑA NIETO.