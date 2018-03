Martín Sánchez Treviño

El Día Internacional de la Mujer se celebra en Tamaulipas desde el miércoles, pero también por el reconocimiento de las mujeres que padecen la búsqueda incansable de sus hijos y sus hijas que han sido víctimas de la violencia. Pero las mujeres no han sido de todo honradas en razón de su tarea como madres, como trabajadoras. Hoy desempeñan diversas tareas en las que comúnmente desplazan a los varones, tiene mayor capacidad de competencia.

En el padrón electoral son mayoría en relación con los varones más del 50 por ciento de las listas nominales de los 32 estados son mujeres, mientras que los varones oscilan entre el 47 y 48 por ciento.

Contradictoriamente, los organismos electorales tienen una marcada preferencia por los varones. De tal manera, que la presidencia Instituto Nacional Electoral desde su creación no ha sido ocupaba por una mujer, no obstante que como consejeras han hecho tareas ejemplares.

Lo mismo se puede afirmar del Instituto Estatal Electoral, creado en la década de los años noventa y desde entonces, solamente de manera interina la consejera Tania Gisela Contreras ha ocupado ese cargo.

Y si a partidos políticos se hace alusión, ni en los más tradicionales y conservadores ni en los de mayor apertura las mujeres han sido sus dirigentes en esta entidad. No ha sucedió lo mismo a nivel nacional, en institutos políticos como el PRI y el PRD. Ya que quizá el conservadurismo de Acción Nacional ha impedido la llegada de las mujeres al cuerpo directivo.

Si bien la entidad se ubica entre las regiones avanzadas del país en el reconocimiento de los derechos de la mujer, ninguno de los partidos a postulado a una mujer para la gubernatura. Y aunque pareciera contradictorio, que en administraciones como la del ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba hoy sujeto a un proceso de extradición, las mujeres ocuparon puestos preponderantes.

Fue entonces, cuando, Ana Teresa Luebbert Gutiérrez, ocupó la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, lo mismo una mujer desempeño el cargo de secretaria general de gobierno como fue Mercedes del Carmen Guillén del Carmen, mejor conocida como “Paloma”.

Aunque hubo en su momento algunas críticas en el sentido de que Yarrington buscaba llamar la atención, con esas nominaciones durante su administración. Sin embargo en esa misma gestión una mujer ocupo la titularidad de la Secretaria de Educación Yaneth Saleh Gattás por un breve tiempo

Mientras que en la actual administración hay un interés particular por promover a las mujeres donde hay un discurso constante sobre el empoderamiento de la mujer tamaulipeca, a través de programas gubernamentales propios del Estado.

En este sentido la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa habló de la importancia de la participación activa de la población femenina en los programas de salud, por resultar un tema humanitario, en el que las mujeres están presentes.

En Nuevo Laredo, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca encabezó, la celebración de la sexta feria del empleo para las mujeres. En su administración cuatro son mujeres son titular de secretarias como son Diana Chavira en la secretaria del Trabajo y Cecilia del Alto en la secretaria de Obras Públicas, es la primera mujer en ese puesto y es la más joven en ese cargo, lo mismo que Gloria Molina Gamboa como secretaria de Salud y la secretaria de finanzas María de Lourdes Arteaga. Es por lo mismo la administración que ha conferido más espacios a las mujeres en ese nivel gubernamental.

En tanto que el Rector José Andrés Suárez Fernández visitó la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades, donde constato avances académicos, de vinculación e investigación que impulsa la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Estuvo acompañado por el Director de la Unidad Académica de referencia, Ovidio Sánchez López, el Rector recorrido esa institución del centro Universitario Victorence, donde interactúo con profesores y alumnos.

Nuestra solidaridad con los creyentes católicos por la irreparable pérdida de Monseñor David Martínez Reyna, quien destacó por su espíritu misionero y misionero en esta región tamaulipeca. Fue uno de los sacerdotes que concluyo sus estudios en el seminario de Montezuma, durante la época de persecución, del gobierno del ex presidente Plutarco Elías Calles. El Padre David es bien recordado en la región de “El Chorrito” donde creo cooperativas de transporte colectivo en el medio rural.