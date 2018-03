Humo Blanco

Clemente Castro González

Es factible que la lucha por ganar espacios en el Senador de la República se focalice en tres fórmulas que en pocos días entrarán en competencia al iniciarse las campañas.

Hablamos de ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA y MARÍA ELENA FIGUEROA SMITH del PAN; AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y MARÍA GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES de MORENA y YALHEEL ABDALA CARMONA y ALEJANDRO GUEVARA COBOS del PRI.

Dé estos seis prospectos tres van a estar en la cámara alta, en tanto que dos llegarán por mayoría y uno a través de lo que se conoce como primera minoría.

Lo que se augura es una competencia en serio, algo sin precedente en la lucha por tener un espacio en el Senado.

De tal manera que cualquiera de ésas fórmulas podría agenciarse el triunfo aunque tienen sus positivos y “asegunes”. Veamos algunos de éstos.

En el caso de los panistas, podríamos apuntar que se encuentran en una situación privilegiada, en tanto que son respaldados por el partido en el gobierno y algo muy importante es que ISAMAEL es hermano del mandatario estatal, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

De modo que los estrategas y operadores albicelestes están obligados a rendir buenas cuentas a su jefe político.

Habrá que señalar que la fórmula panista trae lo suyo pero, sería infantil ignorar el origen de una de sus principales fortalezas.

Lo que todavía es una incógnita es saber de que manera reaccionara el electorado en las urnas, al evaluar el desempeño de la actual gestión gubernamental.

Acorde a recientes mediciones de empresas encuestadoras, al mandatario se le han dado buenas calificaciones.

En cuanto a los priistas, se trata de una dupla triunfadora pero que, en la actual coyuntura navegan a contracorriente.

Y es que no es el mejor momento para su partido y tampoco para el gobierno del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.

Puede ser que los negativos que trae el mandatario se transfieran o afecten a YAHLEEL y ALEJANDRO, en su afán seguir en el Congreso de la Unión.

A eso habrá que añadirle que se trata de figuras políticas muy identificadas en determinada región pero no a lo largo y ancho del estado.

Por supuesto que entre su principal soporte se encuentra la estructura de su partido, a condición de que no haga aguas, similar a lo sucedido en las elecciones pasadas.

Veremos si en la campaña, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, abanderado priista que quiere suceder a PEÑA, aporta a la causa de los tamaulipecos y se benefician mutuamente. Porque si sucede lo contrario, aunado a otros aspectos, la suerte podría estar echada para los paisanos.

Queda claro que lo mejor para los priistas es ganar por mayoría y acabar con los pésimos resultados que registran desde el año 2000, en donde no han alcanzado senadurías por la vía mencionada.

Saldrían “tablas” si se quedan con la primera minoría y entrarían a la catástrofe sino alcanzan ni una posibilidad ni la otra.

En cuanto a los morenistas, VILLARREAL GUERRA y COVARRUBIAS CERVANTES, el empuje lo trae el primero, por el nombre y apellido, sin soslayar que se trata de un personaje respetable y ni que decir de la dama.

AMÉRICO podría capitalizar que los tamaulipecos le guardan un profundo respeto y apreció a su difunto padre, que dejó huella en el sexenio que le tocó dirigir el destino de la entidad.

Otra ventaja que pudieran tener los precandidatos señalados es que pertenecen a un partido en franco ascenso y que su prospecto a la presidencia, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, lidera las encuestas de preferencias ciudadanas para los comicios del julio de éste año.

Algo que les puede afectar es que MORENA es un organismo que todavía no cuenta con estructuras sólidas en el estado.

Por cierto, ayer AMÉRICO y MARÍA GUADALUPE tuvieron un encuentro con periodistas, en Victoria.

Ahí el doctor y la maestra jubilada, desglosaron los motivos de su participación y se mostraron listos para la contienda.

AL CIERRE

Muestra de civilidad política es la que mostraron MAGDALENA PERAZA GUERRA, alcaldesa de Tampico y JESÚS NADER NASRALLAH, aún secretario de Administración del gobierno estatal.

Sucede que se encontraron en un evento y posaron para las cámaras, de manera amistosa.

De hecho el funcionario estatal subrayó que su característica siempre ha sido sin ataques y si de respeto en las campañas electorales.

Lo propio señaló la presidenta, aunque no dejó de criticar que ha recibido ataques de cercanos a NADER.

En su perorata aclaró que su apellido es PERAZA y no PEREZA, para revirar algo que le dolió.

+.-Falleció Monseñor DAVID MARTÍNEZ REYNA, un religioso que hizo su labor en la zona centro del estado, principalmente en Victoria e Hidalgo, por décadas.

El fue guía espiritual de cualquier cantidad de familias capitalinas y de otros lugares del estado y del país.

Descanse en paz el ser humano excepcional que deja su legado a sus semejantes y en especial a la comunidad católica.

+.-Alistan campaña a fin de promover entre la población el registro y canje de armas.

Los preparativos para llevar a cabo lo anterior están a cargo del Comandante del 77 Batallón de Infantería, Coronel ANASTACIO SANTOS ÁLVAREZ y el alcalde capitalino, ÓSCAR ALMARAZ SMER, en colaboración con organismos empresariales.

A propósito, éste viernes a la s 9:00 horas, en el edifico del SARTET, la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, reconocerá la labor del Ejército Mexicano.