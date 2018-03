Usan lentes para prevenir alcoholismo

Por Roberto Aguilar

Ciudad Victoria.- “¡A caray!, veo doble!”, fue la expresión de Jorge al tratar de caminar de forma recta sobre una línea en el piso. Tenía puestos unos lentes parecidos a los que se utilizan para nadar.

La escena del alumno de 15 años de edad ocurrió en el grupo de 3er grado de secundaria del Colegio Justo Sierra.

Frente a 15 de sus compañeros el adolescente mostró reflejos lentos y trastabilló al realizar un ejercicio que le indicaron, “no pensé que fuera a fallar, me pareció muy interesante”, comentó.

Fue uno de los primeros planteles escolares en recibir a un equipo de trabajo del Sistema DIF Tamaulipas, en un innovador programa de charlas y dinámicas, con uso de Lentes Simuladores, con el objetivo de concientizar a los adolescentes en los riesgos del abuso del alcohol.

La directora general del DIF Tamaulipas, Omeheira López Reyna, mencionó que solo en otros cuatro estados del país se utiliza este tipo de equipamiento.

Dijo que estas gafas reproducen todos los niveles de graduación de alcohol en la sangre permitiendo experimentar las sensaciones de un estado de ebriedad.

Como parte de la primera etapa del programa comenzó la entrega de kits de lentes de simulación a los municipios de Altamira, Ciudad Mante, Reynosa, Ciudad Victoria, Valle Hermoso y Ciudad Madero, a través del Departamento de Atención a Jóvenes.

“Entregamos estos equipos a los municipios que han venido trabajando con diferentes acciones en materia de prevención de adicciones, en esta primera etapa estaremos llegando a 8 mil estudiantes del nivel básico, medio superior y superior del norte, sur y centro del estado”, detalló.

InfoNorte acudió a una sesión normal del programa preventivo de Lentes Simuladores en Ciudad Victoria.

El equipo de trabajo del Departamento de Atención a Jóvenes del DIF llegó con un kit de lentes, además de varios objetos que utilizan en una serie de dinámicas con los adolescentes.

La primera parte consistió en una explicación introductoria a los adolescentes de parte del auxiliar operativo Enrique Portes Acle, “el uso de las nuevas tecnologías nos permitirán llevar a los estudiantes mayores herramientas que les permitan a ustedes de manera más eficaz conocer los riesgos a los que se exponen con el consumo de alcohol”.

Les dijo que conocerían, “de manera consciente y sin riesgos, a lo que se expone una persona que consume alcohol”.

Pero lo que emocionó a la audiencia fue cuando les pidieron levantar la mano a voluntarios que desearan colocarse las gafas.

Jorge fue el primero en pasar con el expositor Omar Martínez Loya, jefe de unidad del departamento de Atención a Jóvenes, del DIF Tamaulipas.

Como parte de la actividad le pidieron utilizar uno de los lentes, el que simula menor grado de alcohol. El alumno caminó sobre una línea recta, prácticamente sin problemas.

Posteriormente cambiaron de ejercicio y de nivel de lentes. Entonces ya hubo reacciones diferentes. Por ejemplo, al intentar caminar sobre la misma línea, con las gafas de mayor simulación de alcohol, Jorge comentó que veía doble y sus movimientos al caminar fueron titubeantes.

“SE SIENTE FEO VER BORROSO”…

En entrevista con el reportero, el joven mencionó: “En la primera vez que me puse los lentes fue poco el cambio, pero con los últimos la vista se me nubló, prácticamente no veía y las cosas como si se duplicaban”.

¿Consideras que usar este tipo de experiencias puede servir como prevención de alcoholismo?

“En mi opinión sí, porque a nosotros como jóvenes nos gusta experimentar y nos damos cuenta, por ejemplo, de los riesgos que existen de conducir un vehículo así”, respondió.

Más alumnos participaron con ejercicios similares. A uno de ellos le lanzaron una pelota y no podía atraparla en el aire.

Otra joven, Deya, consideró que con este tipo de sesiones los y las adolescentes pueden pensar en las consecuencias de sus actos, “se siente feo ver borroso, como si no estuvieras en tus cinco sentidos y no tener control del cuerpo”, expresó.

Omar Martínez explicó al reportero la presidenta del Sistema DIF, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, autorizó que se utilizara por primera vez en Tamaulipas la estrategia para prevenir alcoholismo en los adolescentes.

“Nos ayudan a hacer una simulación de los efectos del alcohol en nuestro cuerpo, sin tener que ingerir. Los efectos son visuales, llegan a sentirse un poco mareados y esto ocasiona que no tengan la coordinación de sus movimientos, que no puedan caminar bien o sostenerse en las dinámicas que realizamos”, explicó.

Con las gafas en sus manos comentó algunas diferencias entre ellos. Los primeros lentes equivalen al consumo de una cerveza, sin tantos efectos, mientras que en el último, “ya hablamos de un nivel en que la persona está totalmente intoxicado o borracho, con la simulación del máximo nivel de alcohol”.

¿En ningún momento se pone en riesgo de consumo a los jóvenes?

“Es una simulación solamente, y en ningún momento ingieren ninguna cantidad de alcohol. Al momento que se quitan los lentes vuelven a la normalidad”.

Según estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Salud, en Tamaulipas el consumo de tabaco es la principal adicción que se ha detectado en los jóvenes, luego alcohol, entre las sustancias permitidas o legales; y en las ilícitas está la mariguana luego cocaína pero han detectado este año el uso de cristal o metanfetaminas en un número muy bajo, pero que era algo que no había ocurrido en anteriormente.

Para hacer frente al flagelo de las adicciones, en Tamaulipas existe una capacidad instalada de 18 Centros de Atención Primaria contra las Adicciones (UNEME CAPA) en 15 municipios prioritarios y módulos de orientación en los 300 centros de salud.