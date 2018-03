Humo Blanco

Clemente Castro González

Con la novedad de que en el PRI tamaulipeco siguen en espera de que arribe el “flamante” delegado del Comité Ejecutivo Nacional ((CEN), el michoacano JESÚS HERNÁNDEZ PEÑA, mismo que fue nombrado, la semana pasada, por el dirigente tricolor, ENRIQUE OCHOA REZA, un burócrata de la política venido a menos.

Lo de que siguen en espera es un decir ya que los priistas de la entidad, no tienen mucho que ofrecer, en cuanto a la caja registradora, a los modernos “gambusinos” de alta jerarquía de su partido, que les toca recibir.

En otro tiempo había bonanza y desde las arcas estatales y en no pocos municipios, de los llamados grandes, los faros, luz y guías que arribaban con el visto bueno de su alto mando, no dudaban en pasar la charola y “embuchacarse” algunos milloncillos que asumían merecer dada su experiencia partidista y conocimiento de los asuntos del poder puestos al servicio de su instituto.

Ahora es tiempo de penurias y es de esperar que al “suertudo” que recién nombraron delegado, baje a territorio por puro compromiso y en espera de que sus jefes le quiten el castigo de manera pronta.

Qué épocas aquellas en que Don EDUARDO GARCÍA PUEBLA, se convirtió en alguien muy cercano a TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, cuando éste despachaba en la gubernatura.

Entonces el puesto de delegado tenía su peso específico y el que lo ostentaba, verbigracia el personaje mencionado, supo sacarle provecho.

Recordemos que GARCÍA PUEBLA se metió hasta la cocina del priismo estatal y el sonorense hasta enseñó a no pocos paisanos a bien comer y mejor beber, en lugares de “chaché”, a los cuales sólo accede la “realeza “ con soporte económico y político y uno que otro aprendiz que igual gasta lo que no es suyo.

Si, hablamos del hábil priista que vendió la idea al mandatario en turno de abrir cancha mediática a nivel nacional para lo cual sacaron la chequera a favor de empresas informativas y de comunicación del entonces Distrito Federal, al igual que a no pocas luminarias del periodismo.

Tan largo e inteligente fue el jerarca en mención que logró arraigarle, entre ceja y ceja, a YARRIGTON RUVALCABA, la idea de que, dada su grandeza, no merecía menos que la presidencia de la República.

El resto, en torno a la suerte del ex jefe del ejecutivo estatal, de sobra se sabe, mientras que GARCÍA PUEBLA se fue de la entidad con nada de pena y mucha gloria y en dólares.

Luego, en el sexenio de EUEGENIO HERNÁNDEZ FLORES, llegó el potosino, SALOMÓN ROSAS RAMÍREZ, aquel que se articuló al cuadro chico del mandatario e hizo buen trato con RICARDO GAMUNDI ROSAS, mismo que fuera muy poderoso en tiempos idos.

De SALOMÓN se ha dicho que tuvo buena recaudación en el estado y hasta se le atribuye la realización de ciertos negocios, caso de la empresa de parquímetros que opera en la ciudad capital. Al menos al inicio de la próspera empresa.

De ahí para abajo, aunque todavía al ahora ex delegado tamaulipeco, JOSÉ PARCERO LÓPEZ, algo le toco.

La referencia es que éste degustador de la vida fue removido de tal cargo en febrero del 2015.

Al priista de altos vuelos al menos no se le vio con miserias y eso sí, no se perdía pachanga alguna en los que demandaba atención cuerpo de rey.

Por cierto y más en lo cortito, en agosto del año pasado, cual si fuera visita de doctor, los priistas recibieron, en calidad de delegado, al ex gobernador de Oaxaca, JOSÉ MURAT CASAAB, alguien que llegó a ésta tierra casi obligado y para sacar adelante lo de la dirigencia estatal del PRI, organismo que venia de sufrir la peor de sus derrotas.

El oaxaqueño, que traía la consigan de ungir al diputado federal, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, solo estuvo en la ciudad capital, un par de ocasiones y se fue sin más.

Toca ahora el turno a HERNÁNDEZ PEÑA, el cual no tiene urgencia por llegar pero al que, además, a lo mejor ni necesitan los priistas, menos si su estancia va a ser con cargo y costo al comité ejecutivo estatal.

Algo que es secreto a voces es que, en los tres últimos sexenios, cuando el PRI fue gobierno, los delegados vinieron a levantar su lana, a buscar los reflectores y a darle al vacilón.

En el tiempo actual lo que hacen los guías del tricolor es administrar la crisis y esperar que los vientos cambien a su favor, lo que no se ve a la vuelta de la esquina.

RULETA

Ante la avalancha de noticias falsas que circulan por redes sociales y en medios en general y su innegable influencia entre los lectores, acaba de darse a conocer el nacimiento de “Verificado 2018”, cuyo objetivo central es desmentir la falsedad con información rigurosa y, según dicen sus animadores, confirmada.

“Es un proyecto de periodismo combativo en el que participan más de 60 medios, universidades y organizaciones civiles y estará en funcionamiento durante el proceso electoral”, establecen en su presentación.

De entrada abordan la disque declaración del empresario CARLOS SLIM HELÚ, en el sentido de que…”Votar por el PRI, es equivalente a contratar nuevamente a un empleado que acaba de robar”.

Sobre lo publicado, el desmentido es que ARTURO ELÍAS AYUB, yerno del magnate y director de Alianzas Estratégicas de Telmex, Fundación Telmex y Uno Noticias (empresas de las cuales Slim es presidente o accionista) aseguró que tal información es falsa. Al #periodismocolaborativo anti #FakeNews se sumaron ANIMAL POLÍTICO, NEWSWEEK, MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, FACEBOOK, JOURNALIS PROJET, GOOGLE NEWS LAB, Univisión, TWITTER, ARTICLE 19, EL ECONOMISTA, EL MAÑANA, EL SIGLO, EL UNIVERSAL, MILENIO, PROCESO, QUADRATIN, RÍO DOCE, TELEVISA, TECNOLÓGICO DE MONTERREY, IBERO W RADIO, entre otros.

AL CIERRE

Perfilan a FRANCISCO SALAZAR ARTEAGA para ocupar la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM),

Se trata de un puesto clave en el organismo, que es el árbitro de las elecciones locales.