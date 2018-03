Martín Sánchez Treviño

Florentino Castro López, director nacional del Issste estuvo en esta capital. Habló de 400 millones de pesos concepto de pensiones que ese organismo tiene para sus trabajadores, pero que por un mala inversión que funcionarios de esa dependencia lo mismo que de la afore denominada Pensionissste, hicieron en el constructora ICA que cotiza en la bolsa mexicana de valores, que por perdidas en el 2015 dejaron de ingresas a las arcas de esa dependencia.

Si bien Florentino reconoció que la Afore les ha entregado recursos relevantes traducidos en ganancias, pero hay un conflicto serio con la empresa ICA, que fue expulsada de la bolsa de valores por insolvencia.

Muchas son las interrogantes, casi salta como resorte cuando se le interpeló si no se trata de un nuevo Issste-gate. Ya que casi de manera simultánea cuando Florentino hablo de los cientos de millones que gana la dependencia a su cargo, por concepto de Afores, decenas de mujeres y varones se le encimaron para exigir una explicación de los motivos por el rezago de créditos y decenas de gestiones no resueltas.

En el mismo tono, habló de las últimas ganancias del orden de los 600 millones de pesos que Pensionissste entrego como ganancias. Pero no dijo dónde están y en que se ejercieron. Porque ni al dirigente magisterial Rigoberto Guevara Vázquez le dio una fecha para cumplir un añejo pliego petitorios de los profesores.

Lo propio hizo con las mujeres y varones que lo hicieron remolino en la estampida cuando para visitar una estancia infantil de esta capital. Allí también recibió reclamos por promesas incumplidas.

Lo cierto es que la supuesta descapitalización de ICA y la inversión simultanea de las aportaciones de quienes cotizan para el Issste, tiene indicios de que la Afore pudiera estarse prestando a un supuesto “lavado de dinero”, al menos que hubiera otra explicación más moderada.

Es un asunto que no solo las contralorías y la tan de moda fiscalías contra la corrupción, debería aplicarse, lo mismo que el Instituto Nacional Electoral. Por qué no pensar qué es una nueva forma para que el PRI se capitalice, de frente a una elección dividida y con amplios riesgos de perderla en las urnas?

Basta recordar la multa millonaria que el Ine le aplico a ese partido en la última campaña electoral, en la que por ciento perdió la elección y además fue incapaz de justificar los gastos de campaña.

No será ICA un lavadero de dinero público, en cuyo juego ganan los priístas que son quienes son gobierno en la federación. Ya que como es posible que la empresa fuera expulsada en los dos años recientes de la bolsa de valores por falta de capital. Y el director del Issste presume que esa institución recibió 600 millones de pesos por concepto de ganancias del Afore en el que participa la institución. Como dicen los jóvenes, “el diablo que te la crea”.

En otro orden, el gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca inaguró en la colonia obras de pavimentación y complementarias en las colonias Leal Puente y Delicias de la ciudad fronteriza de Reynosa, lo mismo que en la avenida La Espuela.

Además entrego incentivos para fomentar el autoempleo, paquetes de herramientas y permisos para el desplazamiento de trabajadores que laboran en Canadá. De la misma manera inaguró la sexta feria del empleo donde se promovieron casi cinco mil vacantes en diversos sectores de la economía fronteriza.

Por otra parte hubo una revuelta nada grata durante una manifestación de trabajadores de la secretaria de salud, que acabo en connato de bronca, con un detenido por la policía estatal.

Mientras que el alcalde Oscar Almaraz Smer, sigue en campaña como lo ha estado desde el uno de Octubre y su hermano German hace maletas, resultado de las obras que construyó en menos de dos años en la capital tamaulipeca. Fuentes de la construcción revelan que lo propio hizo en Tampico y Matamoros ayuntamientos hermanados por los tres colores.