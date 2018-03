Martín Sánchez Treviño

Aun cuando pareciera que la reforma energética solamente bondades traerá para el país, porque se explotará el petróleo en aguas profundas y el gas de una de las Cuenca más importante de México, sin que represente una inversión o gasto oneroso para el país y en contrapelo habrá relevantes ganancias que fortalecerán el estado financiero de la nación. También es necesario hacer un recuento hacer del desastre y las fugas de la petrolera mexicana, que va directa a la quiebra y al borde del colapso.

Ya que si bien es cierto que en los primeros años del este siglo y milenio ha habido alternancia el poder ejecutivo de la nación, también es cierto que esa alternancia habría resultado nociva para las regiones y entidades denominadas “petroleras”.

Casualmente en algunas de estos Estados, es donde los ex gobernadores amasaron riquezas y bienes que alcanzarán a su tercera y cuarta generación de su descendencia familiar. Y algunos alcanzarían sentencias condenatorias -si acaso son extraditados- hasta por dos cadenas perpetuas.

Pero además de estos ex mandatarios habría que identificar a los ex directores de la petrolera, que amasaron relevantes capitales. Uno de ellos -Lozoya- actualmente es investigado por las autoridades federales, en atención a una investigación del gobierno de Estados Unidos, por el caso Odebrecht, por pago de sobornos.

Los propio han hecho dirigentes del gremio petrolero, cuyos capitales y lujos compiten con la docena de ex gobernadores de los tres partidos que hasta la segunda década del siglo XXI, les son imputados delitos de enriquecimiento inexplicable, ya que más de uno vivieron su infancia en una casa pajiza con piso de tierra y sus pantalones remendados.

Sin embargo, dejaron en sus respectivas entidades obras majestuosas que hablarán de ellos. Pero no tuvieron empacho en aplicar al pie de la letra una de las enseñanzas o expresiones del profesor priísta Carlos Hank González. Que reza…”donde hay obras hay sobras”.

Lo cual contrasta con la problemática de los empleados de Pemex, no solo eventuales, sino para quienes gozan de una plaza en la paraestatal. En este sentido habría que decir que uno de aspectos nocivos de la reforma energética son los miles de desempleados que ha dejado y sigue expulsando la petrolera mexicana.

En este sentido el Tribunal Internacional “Industrial Global Unión”, recomienda a Pemex que se apegue a las normas mundiales sobre los recortes de personal. En atención a un recurso presentado por Unión nacional de trabajadores y profesionistas petroleros, por el despido de personal contemplado para el 2017, del orden de 41 mil 600 plazas trabajadores petroleros de base.

En su argumentación el tribunal de referencia destaca, que los recurrentes representados por Pablo López Figueroa dirigente legítimo, tienen razón ya que el despido es violatorio de la Ley Federal del Trabajo, porque afectaría el 27 por ciento de la base trabajadora, pero además transgrede los convenios internacionales de firmados por México ante organismos mundiales

López Figueroa destaca que Pemex se niega al dialogo no obstante que el gremio está constituido legalmente. Global Unión, representa intereses colectivos de 50 millones de trabajadores del sector minero, energético e industrial, de más de 700 sindicatos en 140 países.

En el orden de la grilla los candidatos a diputados federal del Partido Movimiento Ciudadano tamaulipecos rindieron protesta ante Ricardo Anaya candidato de la coalisión Por México al Frente, para participar en el proceso electoral del 2018. Entre los que destacan Mario Ramos Tamez, por el Distrito V con cabecera en Victoria, Verónica Salazar Vázquez, por el Distrito IV con cabecera en Matamoros y Mónica Dávila, como candidata plurinominal de la segunda circunscripción.